[헤럴드경제=도현정 기자] 일론 머스크가 이끄는 미국 전기차 업체 테슬라가 올해 1분기 223억9000만달러(약 33조원), 영업이익 9억달러(약 1조3000억원)를 기록하며 시장의 예상을 소폭 상회하는 실적을 냈다.

테슬라는 22일(현지시간) 실적발표를 통해 올해 1분기 일반 회계기준(GAAP) 매출은 지난해 같은 기간보다 16% 늘어 223억9000만달러를 기록했다고 밝혔다.

영업이익은 지난해 같은 기간보다 136% 늘어난 9억달러였다. 순이익은 4억7700만달러(약 7000억원)로 집계됐다. 조정 주당순이익(EPS)은 0.41달러였다.

올 1분기 실적은 시장의 기대를 소폭 웃돌았다. 마켓워치에 따르면 금융시장은 테슬라의 올 1분기 매출이 222억달러(약 32조8000억원), 조정 주당순이익은 0.37달러 등으로 예상했다.

테슬라는 관세로 인한 일회성 이익과 환율 등이 실적에 긍정적 영향을 미쳤다고 설명했다.

블룸버그 통신에 따르면 테슬라의 호실적 소식에 주가가 시간외 거래에서 2% 이상 상승했다.