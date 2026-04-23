[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 종전 협상 대표단장을 맡고 있는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 미국의 해상 봉쇄로 인해 휴전이 무의미해졌을 뿐 아니라 호르무즈 해협 재개방도 불가능해졌다고 비판했다.

갈리바프 의장은 22일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 “완전한 휴전은 해상 봉쇄와 세계 경제를 인질로 잡는 행위가 중단될 때만 의미가 있다”며 “모든 전선에서 시온주의자(이스라엘)의 전쟁광적 행태가 멈춰야 한다”고 강조했다.

이는 2주간의 휴전 기간에도 해상 봉쇄를 이어온 미국과, 휴전 초기 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 공세를 지속한 이스라엘을 동시에 겨냥한 발언이다.

또한 중재국인 파키스탄의 요청으로 미국이 휴전을 연장했지만, 연장된 기간에도 해상 봉쇄가 유지될 경우 미국과의 종전 협상이 순탄치 않을 것임을 시사한 것으로 해석된다.

그는 “노골적인 휴전 위반이 계속되는 상황에서 호르무즈 해협을 다시 개방하는 것은 불가능하다”고도 못 박았다.

이는 이란이 휴전 협상의 지렛대로 호르무즈 해협 통제권을 계속 활용하겠다는 의지로 풀이된다.

갈리바프 의장은 “적들은 군사적 침략을 통해 자신들의 목표를 달성하지 못했으며, 강압적인 태도로도 결코 성공하지 못할 것”이라며 “사태 해결의 유일한 방안은 이란 국민의 정당한 권리를 인정하는 것뿐”이라고 강조했다.