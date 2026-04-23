바이브컴퍼니는 자사 연구진이 제1저자로 참여한 공동 연구 논문이 자연어 처리(NLP) 분야 주요 학회인 ‘ACL 2026’ 메인 컨퍼런스에 채택됐다고 밝혔다. 이번 성과는 글로벌 연구진과의 협업을 통해 도출된 결과로, AI 검색 시스템의 신뢰성 확보를 위한 기술적 접근이 학술적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

ACL(Association for Computational Linguistics)은 자연어 처리 분야에서 권위 있는 학회로 평가받는다. 올해는 총 1만 2,148편의 논문이 제출됐으며, 이 중 약 19%만이 엄격한 심사를 거쳐 채택됐다. 바이브컴퍼니는 고려대학교, 코펜하겐대학교, UC 버클리 연구진과 함께 공동 연구를 수행하며 해당 논문을 발표했다.

연구팀은 AI 에이전트 및 RAG(검색 증강 생성) 시스템 운영 과정에서 활용되는 ‘저정밀도(Low-precision) 검색’ 환경의 한계를 분석하고, 이를 개선하기 위한 방법을 제시했다. 저정밀도 연산은 비용 효율성을 높이는 장점이 있지만, 검색 결과 순위가 동일하게 처리되는 ‘가짜 동점(Spurious ties)’ 현상이 발생할 경우 모델의 성능이 왜곡될 수 있다는 문제가 지적되어 왔다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 전체 시스템을 고정밀도로 전환하는 대신, 최종 출력값(Logits)을 선택적으로 보정하는 HPS(High-Precision Scoring) 기술을 제안했다. 이 방식은 시스템 부하를 최소화하면서도 검색 정확도를 복원할 수 있는 구조로 설계됐다.

또한 함께 제시된 TRM(Tie-aware Retrieval Metrics) 지표는 검색 순위가 겹치는 상황에서도 모델 간 성능을 정밀하게 비교할 수 있도록 설계됐다. 이는 저정밀도 환경에서의 성능 평가 기준을 보다 명확하게 제시하는 방식으로, 기존 평가 방식의 한계를 보완하는 접근으로 평가된다.

이번 연구는 RAG 시스템의 핵심 요소인 검색 정확도 개선과 직접적으로 연결된다. 이를 통해 AI 에이전트 서비스의 신뢰성을 높이고, 동시에 하드웨어 운영 비용을 줄일 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 보인다. 기업 입장에서는 비용 효율성과 성능을 동시에 고려한 AI 시스템 구축이 가능해진다는 점에서 활용 가능성이 제시된다.

김경서 바이브컴퍼니 대표는 “이번 연구는 AI 서비스의 경제성과 검색 신뢰성을 동시에 고려한 접근으로, 글로벌 학계에서 그 의미를 인정받았다”며 “향후 검증된 기술을 자사 솔루션에 적용해 신뢰성 있는 AI 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.

한편 바이브컴퍼니는 생성형 인공지능 기술과 데이터 자산을 결합해 다양한 산업 분야에 적용 가능한 AI 서비스를 개발하고 있으며, 연구 성과를 기반으로 기술 고도화를 지속하고 있다.