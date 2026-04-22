대형 원전부터 전력 인프라까지 글로벌 공급망 확대 노려

[헤럴드경제=정경수 기자] 세아창원특수강이 원자력 산업 전시회에 참가해 핵심 소재 기술을 선보이며 에너지 시장 공략에 나선다. 원전뿐 아니라 핵융합과 전력 인프라까지 사업 영역을 확장하고 있다는 점을 강조했다.

세아창원특수강은 오는 24일까지 부산에서 열리는 ‘부산국제원자력에너지산업전(INEX 2026)’에 참가한다고 22일 밝혔다. 이번 전시회에는 한국수력원자력과 두산에너빌리티 등 주요 원자력 기업을 포함해 약 110개 업체가 참여한다.

행사에서는 대형 원전과 소형모듈원자로(SMR) 등 원자력 산업 전반에 적용되는 소재 기술이 소개된다. 세아창원특수강은 원전 핵심 부품에 쓰이는 스테인리스 무계목강관과 고청정 주조용 소재 등을 주요 전시 품목으로 내세웠다. 이들 제품은 국내 주요 원전 프로젝트에 적용된 바 있다.

배관용 강재와 터빈용 평강 등 발전 설비 전반에 활용되는 소재도 함께 공개된다. 이를 통해 원자력 밸류체인 전반에서 소재 공급 역량을 갖추고 있다는 점을 부각한다는 계획이다.

차세대 에너지 분야도 전시 내용에 포함됐다. 국제핵융합실험로(ITER)에 적용되는 차폐블록 모형이 전시되며, 극저온 환경에서도 성능을 유지하는 스테인리스 튜브 기술이 소개된다. 해당 소재는 영하 269도 조건에서도 강도와 연성을 유지하는 것이 특징이다.

이 밖에도 송전 효율을 높이기 위한 소재 기술도 공개된다. 열팽창을 최소화한 합금 소재와 고강도 부품용 강재 등을 통해 전력 인프라 분야까지 사업 영역을 넓히고 있다는 설명이다.

업계에서는 인공지능(AI)과 데이터센터 확산으로 전력 수요가 급증하면서 원자력 산업의 역할이 커지고 있는 것으로 보고 있다. 세계원자력협회(WNA)에 따르면 2050년 원자력 설비 용량은 현재 대비 크게 확대될 것으로 전망된다.

세아창원특수강 관계자는 “원자력은 향후 에너지 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다”며 “대형 원전부터 SMR, 핵융합 발전까지 이어지는 다양한 소재 공급 경험과 기술력을 바탕으로 글로벌 에너지 밸류체인 내 입지를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.