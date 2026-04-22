12월까지 일반인 관람 신청 접수 발굴·해체·복원 전 과정 공유 전통 수리기술 확인 기회 제공

[헤럴드경제=김명상 기자] 국가유산청은 국가유산 수리과정의 이해를 돕고 현장 체험 기회를 늘리고자 2026년 전국 주요 국가유산 수리현장 15개소를 선정해 올해 12월까지 일반에 공개한다.

‘국가유산 수리현장 중점공개’는 2014년부터 수리 전 과정을 공유하며 전통 수리기술을 알리는 취지로 운영 중이다. 올해는 창덕궁 등 조선 궁궐과 목조건축, 석조유산, 고분 등 여러 유형의 유산을 선정했다. 선정 기준은 ▷접근성 ▷핵심 공정 진행 여부 ▷안전관리 확보 등이다.

주요 공개현장에는 세계유산인 ‘창덕궁 돈화문 해체공사’와 ‘남원 유곡리와 두락리 고분군 보수정비’ 현장 등이 포함됐다. 관람객은 발굴부터 해체, 복원까지 이어지는 수리 전 과정을 확인할 수 있다. 2024년부터 공개해 온 ‘서울 문묘 및 성균관 대성전’ 수리현장은 올해가 마지막 공개다. 해당 현장은 지붕 해체와 목부재 보수를 마치고 마무리 단계인 단청 정비과정을 보여줄 예정이다.

전국 각지의 수리 현장도 함께 공개된다. 대구에서는 파계사 원통전과 동화사 봉황문의 해체 보수 과정을 볼 수 있다. 경남 양산 신흥사 대광전과 하동 쌍계사 진감선사탑비, 경북 안동 조탑리 오층전탑도 공개 대상에 포함됐다. 이외에 충남 홍성 홍주읍성 성곽 복원, 강원 양양 진전사지 삼층석탑, 전남 순천 낙안읍성과 나주 금성관, 전북 완주 송광사 종루 등에서 해체 보수와 부재 보관 과정을 확인할 수 있다.

관람 희망자는 현장별 일정과 내용을 확인한 뒤 전화나 전자우편, 예약 누리집으로 사전 신청해야 한다. 국가유산청은 만족도 조사와 의견 수렴 결과를 향후 운영에 반영할 방침이다.

국가유산청은 앞으로도 국가유산 수리 과정의 투명성을 높이고 보존의 중요성을 전달할 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 지속 추진할 계획이다.