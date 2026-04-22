[헤럴드경제=민성기 기자] 코스피지수가 사상 최고치를 기록한 가운데, 가수 미나가 주식 투자로 수익을 냈다고 밝혔다.

미나는 21일 SNS에 “와우 이중에 6개 보유 중인데”라며 주식 상황을 알렸다. 사진에는 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 우량주 8개 종목이 담겼다. 그는 “고점에 산 것도 다 회복”이라며 기쁜 마음을 드러냈다.

미나는 21일 소셜미디어에 “와우 이중에 6개 보유 중인데”라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 종목들의 수익률이 담겼다.

그는 “고점에 산 것도 다 회복”이라며 기쁜 마음을 드러냈다.

실제 이날 한국거래소에 따르면 코스피지수는 전 거래일 대비 169.38포인트(2.72%) 급등한 6388.47로 장을 마감했다. 이는 지난 2월 기록했던 종가 기준 사상 최고치(6347.4)를 약 두 달 만에 경신한 수치다.

미나는 과거 남편 류필립의 투자 실패를 고백한 바 있다.

지난 2024년 MBN 예능 프로그램 ‘가보자GO’에 출연한 그는 “이제 경제권을 내가 관리해야 할 것 같다. (류필립이) 수입이 생기면 자꾸 투자를 한다”고 털어놨다.

그러면서 “(류필립이) 주식과 코인으로 돈을 날렸는데, 내 돈이었다. 빌려준 돈만 억대다. 다신 투자하지 않는다는 약속을 하라고 했다”고 말했다.