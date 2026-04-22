‘바퀴 달린 스마트폰’ SDV 구현 “브랜드 역사상 가장 안전한 모델” 연 2000대 목표…1.62억원부터

볼보자동차코리아가 지난 1일 출시한 차세대 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) EX90(사진)으로 패밀리카 시장 공략에 본격적으로 나선다. 볼보만의 안전 기술과 소프트웨어 경쟁력을 통해 국내 시장에서 연간 2000대를 판매한다는 구상이다.

EX90은 볼보의 안전 헤리티지와 첨단 기술을 기반으로 설계된 플래그십 라인업으로, 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 시대를 대표하는 모델이다. 특히 볼보가 자체 개발한 핵심 시스템인 ‘휴긴 코어’와 무선 업데이트(OTA)를 통해 차량의 기능이나 성능, 안전 기술 등을 지속적으로 업데이트하며, 타면 탈수록 진화하는 모빌리티 경험을 제공한다.

전기 아키텍쳐, 코어 컴퓨터, 각종 소프트웨어로 구성된 휴긴 코어는 EX90을 포함해 향후 국내 출시될 볼보 전기차의 기반이 되는 차세대 기술이다. 이는 차량 내 다양한 시스템을 제어할 뿐만 아니라 실내외 첨단 센서 세트를 통해 수집된 데이터를 지능형 정보로 신속하게 전환, 미래의 안전 및 주행 보조 시스템을 학습시키는 데 활용한다.

더불어 EX90에는 볼보의 새로운 안전 접근 방식인 ‘안전 공간 기술’이 적용된다. 5개의 카메라와 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서로 구성된 첨단 센서 세트가 기본으로 탑재되어 운전자 및 탑승자, 도로 위 모든 이들까지 보호할 수 있다. 여기에 경량 알루미늄과 보론강(초고강도 강철)을 적절히 사용해 더욱 발전된 충돌 구조와 안전 케이지는 사고 시 배터리를 효과적으로 보호한다.

EX90은 매끄러운 플러시 디자인이 새롭게 적용됐다. 럭셔리 요트에서 영감받은 전면부는 HD 픽셀 헤드램프가 새롭게 적용됐으며, 영감받은 총 8가지 컬러와 새롭게 디자인된 3가지 휠 디자인 등 다양한 선택지를 제공한다. 또한, 7인승 및 6인승의 시트 구성을 제공함으로써 다양한 라이프스타일을 반영할 수 있다.

EX90의 국내 출시 파워트레인은 106㎾h 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 차세대 트윈 모터를 결합한 사륜구동(AWD) 기반 트윈 모터 및 트윈 모터 퍼포먼스로 출시된다. 최대 350㎾의 급속(DC) 충전을 통해 10~80%까지 약 22분 만에 충전이 가능하다. EX90의 1회 충전 주행가능거리는 WLTP 기준 최대 625㎞다.

판매 가격은 기존 XC90 T8(PHEV) 모델보다 낮게 측정됐다. 트윈 모터 플러스 7인승 기준 1억620만원이다. 이는 세계 최고 수준의 경쟁력 있는 가격으로 미국 시장 대비 약 1900만원가량 저렴하며 스웨덴, 독일, 영국 등 유럽 주요 국가 대비 수천만원까지 낮은 수준이다.

여기에 볼보는 업계 최고 수준인 5년 또는 10만㎞ 무상 보증 및 소모품 교체 서비스와 8년 또는 16만㎞ 고전압 배터리 보증 등을 제공한다. 또한, 15년 무상 무선 업데이트(OTA)과 5년 무상 5G 디지털 패키지 등도 기본으로 제공한다. 권제인 기자