[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표 윤정국)은 낮 시간대에도 체험형 투어 프로그램을 운영한다고 22일 밝혔다.

공연장 무대 뒤 공간뿐 아니라 미술관과 악기전시관까지 아트센터 곳곳을 하나의 동선으로 연결한 것이 특징이다.

투어 프로그램은 5월 21일, 6월 25일, 7월 9일 운영된다. 각 일정은 오전 10시와 오후 2시 두 차례씩 총 6회로 진행된다.

프로그램은 재단과 성남아트센터 소개를 시작으로 오페라하우스 백스테이지 투어, 악기전시관 체험, 전시 관람 등으로 이어진다. 공연장 무대 뒤 공간 체험과 조명‧음향‧영상이 어우러진 시연 프로그램이 함께 진행되는 백스테이지 투어, 세계 각국의 악기를 해설과 함께 체험할 수 있는 악기전시관은 참여자들에게 색다른 경험을 선사할 것으로 기대된다.

또한 기획전시실과 상설전시실, 반달갤러리 등 재단의 다양한 전시 공간에서는 관람과 해설이 함께 이루어지고, 5월과 6월 투어 운영일 오후 4시에는 성남아트센터 야외공간에서 생활문화동호회원들이 참여하는 ‘한낮의 음악회’가 더해진다. 이처럼 공간 투어부터 공연과 전시 관람, 체험을 아우르는 구성으로 참여자들이 성남아트센터를 더욱 다채롭게 느낄 수 있게 했다.

회차당 참여 인원은 30명 내외로, 네이버 예약 시스템을 통해 사전 신청할 수 있다.

윤정국 성남문화재단 대표는 “시민들이 낮 시간대 성남아트센터를 찾아 문화예술을 다채롭게 경험할 수 있길 바란다”고 했다.