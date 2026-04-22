[헤럴드경제=함영훈] 내린천 맑은물과 자작나무숲의 건강성에 스피디움의 역동성까지 지닌 인제군이 대도시 청소년을 위한 농촌유학 프로그램을 세심하게 다듬더니, 이번엔 자연 건강식품으로 급부상하고 있는 산나물 열풍속에 직거래 장터가 활기를 띠고 있다.

또 생활자원회수센터 증설을 통해 친환경 재활용 행보도 발빠르게 이어가고 있다.

22일 인제군에 따르면, 의 대표 직거래 장터인 2026년 인제 에누리장터 첫 개장 장터가 많은 방문객들의 발길 속에 큰 호응을 얻으며 마무리됐다.

지난 18~19일 열린 이번 첫 장터에는 지역 주민과 관광객, 외지 방문객들의 발길이 이어지며 행사장에 활기가 넘쳤다.

특히 인제의 청정 자연에서 자란 명이나물, 곰취, 두릅, 눈개승마 등 제철 산나물이 큰 인기를 끌며 소비자들의 관심을 모았다.

신선한 산나물은 물론 지역 농특산물과 다양한 먹거리도 함께 판매돼 장터의 풍성함을 더했다.

올해 첫 장터 매출은 지난해 같은 기간보다 1100만원 이상 늘어난 것으로 집계돼, 지역 농가와 상인들의 소득 증대에도 실질적인 도움이 된 것으로 평가된다.

이는 인제 농특산물의 우수성과 함께 생산자와 소비자가 직접 소통하는 에누리장터만의 매력이 반영된 결과로 분석된다.

장터를 찾은 외래객들은 인제에서만 만날 수 있는 특색 있는 농특산물과 정겨운 장터 분위기에 만족감을 나타냈으며, 재방문 의사를 밝히는 등 좋은 반응을 보였다.

다음 에누리장터는 오는 5월 1일부터 3일까지 연휴 기간 특별장터로 운영될 예정이다. 인제군은 연휴를 맞아 지역 주민은 물론 인제를 찾는 관광객들에게 더욱 풍성한 볼거리와 먹거리, 우수 농특산물을 선보이며 장터의 열기를 이어간다는 계획이다.

신선미 경제산업과장은 “2026년 첫 에누리장터가 많은 분들의 관심과 참여 속에 성공적으로 마무리돼 뜻깊게 생각한다”며 “제철 산나물과 지역 농특산물에 대한 호응이 높았고, 매출 또한 지난해보다 크게 늘어 지역경제 활성화에 보탬이 됐다. 앞으로도 더 많은 방문객들이 다시 찾고 싶은 장터가 되도록 운영 개선에 진력하겠다”고 말했다.

이를 통해 재활용품 선별 효율을 획기적으로 높이고, 폐기물 매립·소각량을 줄여 지역 내 자원순환 체계를 한층 더 강화하게 됐다.

생활자원회수센터는 북면 월학리 1235-4번지 일원에 위치하며, 국비 55억여 원을 포함해 총사업비 119억 8천여만 원이 투입됐다.

시설은 지상 2층, 연면적 2,970㎡ 규모로 들어서며 재활용 선별동과 관리동, 선별품 적재창고 등을 갖췄다.

특히 이곳에는 기존의 수동 선별 중심 방식에서 벗어나 발리스틱, 광학선별기 등 최첨단 자동화 기계설비가 도입됐다.