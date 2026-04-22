유튜브 채널서 시몬스 매트리스 ‘눕방’ “돈에 안달 나 있는 사람이 나다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 충주시 6급 공무원 출신 유튜버 김선태 씨가 본인의 기부와 관련한 억측에 직접 해명에 나섰다.

김 씨는 지난 21일 개인 유튜브 채널에서 ‘눕방’(누워서 하는 방송)을 했다. 침대 업체 시몬스의 광고였다.

김씨는 “시몬스와 김선태 채널이 2600만원 상당의 침대와 매트리스를 기부할 것”이라며 “어려운 노인분들에게 배부될 예정”이라고 말했다. 이어 “물론 시몬스에서 돈을 더 많이 냈다. 제 몫은 얼마 안 된다”고 덧붙였다.

김씨는 협업 이유에 대해 “더 큰 이유는 돈을 벌기 위해서”라면서 “돈을 벌어야 저도 좋고 기부도 하는 거니까”라며 “그렇다고 기부를 위해서 (돈을) 벌고 있는 건 아니다. 저 잘 살려고 벌고 있는 거다. 기부는 부차적인 것”이라고 강조했다.

그는 “지금까지 기업하고 같이 (기부를) 했었다. 그와 별개로 기부를 좀 하려고 한다”라며 “‘숫자가 맞냐’, ‘많이 벌었냐, 적게 벌었냐’ 등의 말이 많아서 금액은 비공개로 하고, 기부 사실은 추후 공지하겠다. 좋은 일 하면서 분란을 일으키기 싫다”라고 했다.

이어 “저는 기부천사가 절대 아니다. 몇 번 말했지만 저를 위해, 내 이미지 좋아지라고 하는 것”이라고 솔직하게 털어놨다. 또 “반대로 ‘세금을 안 내려고 기부한다’는 말도 있는데 무슨 소리냐”라며 황당해했다. 그는 “30% 할인하니까 필요 없는 거 사는 것과 같다. 당연히 안 사면 제일 좋다. 세금 감면을 위해 기부한다는 건 좀 ‘억까(억지로 깐다, 근거 없이 비난한다는 뜻)’”라고 반박했다.

이어 “기부 천사 아니고 돈을 밝히는, 돈에 미친, 공무원 할 때 못 만진 돈을 벌기 위해서 안달이 나 있는 사람이 정확히 저”라고 했다.

그는 “(기부)금액을 공개 안 하면 또 뭐라 할 거다. 이래도 저래도 (난리)”라며 “어쨌든 기업들하고도 같이 기부를 할 거고, 저 나름대로도 기부를 할 것”이라고 거듭 기부 의사를 밝혔다.

충주시청 홍보담당관으로 시 유튜브 채널을 운영하며 ‘충주맨’으로 유명해진 김씨는 지난 2월 사직 뒤 개인 유튜브채널 ‘김선태’를 개설했다. 22일 오전 10시 현재 164만 구독자를 보유하고 있다. 개설 직후 기업과 주요 기관들의 협업과 광고 요청이 쏟아진 것으로 알려졋다. 그는 광고 수익을 7대 3으로 나눠 30%는 기부하겠다는 뜻을 밝혔다.