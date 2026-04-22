행정·세무·부동산·법률·자산관리 지원 명동센터 내 역이민 전담 창구도 마련

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 재외동포의 안정적인 정착을 원스톱으로 지원하는 역이민 특화 ‘KB 프라임 동행 홈커밍 서비스’를 출시했다고 22일 밝혔다.

KB 프라임 동행 홈커밍 서비스는 자산관리(WM) 고객을 대상으로 한 동행(同行) 시리즈의 첫 서비스다. 최근 글로벌 자산시장 환경 변화와 국내 교육·생활 인프라에 대한 선호 확대로 재외동포의 국내 복귀 및 자산 재편 수요가 증가함에 따라 마련됐다.

국민은행은 역이민 고객 특성상 단순한 거주 이전을 넘어 자산 이전, 세무·법률 이슈, 생활 정착 등 복합적인 수요가 발생하는 점을 반영해 행정, 세무, 부동산, 법률, 자산관리 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 통합 서비스를 제공한다. 구체적으로는 ▷국적 회복 등 행정 절차 지원 ▷해외자산 이전 및 금융 포트폴리오 재구성 ▷세무 절세 및 증여 컨설팅 등이다.

명동자산관리자문센터에 역이민 전담 창구인 ‘KB홈커밍데스크’도 개설했다. 국내에서는 가까운 영업점을 통해 상담을 신청할 수 있으며 미국 현지에서는 16개주 지사를 운영하는 제휴업체 코리니(Koriny)를 통해 상담이 가능하다.

향후 KB금융그룹의 역량을 결집한 ‘KB WM스타자문단’과 가문 단위 자산관리 서비스인 ‘패밀리오피스’, 시니어 특화 서비스 ‘KB골든라이프’ 등과 연계해 대상 고객과 서비스 범위를 확대할 예정이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 차별화된 WM 역량을 바탕으로 고객 중심의 종합 금융 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.