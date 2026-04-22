[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA투어에서 활약 중인 마다솜(삼천리)이 하나이비인후과네트워크와 올해부터 2년간 서브 후원 계약을 체결했다고 소속사 프레인스포츠가 22일 밝혔다.

소속사에 따르면 마다솜은 후원 기간 동안 경기 시 착용하는 유니폼 오른쪽 등 부분에 ‘하나이비인후과’ 명칭과 파란코끼리 로고를 부착한다. 하나이비인후과네트워크는 이비인후과 전문 의료기관으로서 귀, 코, 목 등 이비인후과 영역의 전문 진료를 통해 시즌 중 선수의 최적 컨디션 유지를 도울 계획이다.

마다솜은 2023년 OK금융그룹 읏맨오픈에서 정규투어 첫 우승을 달성한 이후, 2024년 가을 시즌에만 3승을 몰아치며 그해 다승 부문 공동 1위에 올랐다. 정규투어 통산 4승을 기록한 실력파 선수로, ‘가을 여왕’, ‘연장전 여왕’이라는 별명을 얻으며 팬들의 사랑을 받고 있다.

마다솜은 “후원을 결정해준 하나인비인후과네트워크 측에 감사함을 전한다” 라면서 “지난해 준우승을 2번하면서 아쉬운 부분이 있었지만 이번 시즌 새로운 서브 후원사와 함께 다시 한번 우승컵을 들어올릴 수 있도록 성원에 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

하나이비인후과네트워크는 서울 강남에 위치한 하나이비인후과병원을 본원으로 두고, 전국 42개 네트워크 병·의원을 운영하고 있다.