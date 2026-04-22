‘DSA 2026’서 밀코르와 MOU 체결 “전략적 동반자로 관계 격상”

[헤럴드경제=박혜원 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 남아프리카공화국 대표 방위산업체 밀코르(Milkor)와 미래 무인기 개발 협력에 나선다.

22일 LIG D&A는 현지시간 말레이시아 쿠알라룸프르에서 열린 ‘DSA 2026’에서 지난 21일(현지시간) 밀코르와 ‘미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. DSA 2026는 말레이시아에서 열리는 아시아 최대 규모의 방산 전시회로, 올해 전 세계 1400개 기업과 60여개국 정부 및 군 관계자가 참석할 예정이다.

양사는 현대 전장 필수 장비인 무인정찰기(UAV) 플랫폼과 이에 탑재되는 최첨단 임무장비의 공동 개발 및 글로벌 마케팅에 공동으로 나서기로 했다. 그간 양사는 상호 교류를 통해 무인체계의 발전 방향을 지속적으로 논의해온 바 있다. 이번 협약을 계기로 양사는 기술 교류를 넘어 무기체계 개발을 공동 기획하는 전략적 동반자로 관계를 격상하기로 했다.

구체적으로 밀코르의 차세대 무인기플랫폼에 LIG D&A가 독자 개발한 능동위상배열(AESA) 레이다와 고도화된 첨단 전자전(EW) 장비 등 임무장비의 체계통합 방안을 심도 있게 추진할 계획이다. 이를 통해 감시정찰부터 정밀 타격까지 단일 플랫폼에서 수행할 수 있는 통합형 무인체계 ‘턴키 설루션’을 완성하여 세계 시장에 선보일 예정이다.

LIG D&A 관계자는 “LIG D&A의 첨단 임무장비 기술력과 밀코르의 검증된 무인기 플랫폼이 만나면 글로벌 시장을 선도할 경쟁력 있는 제품을 확보하게 될 것”이라며 “미래 전장에 최적화된 무인체계 솔루션 확보와 이를 통한 ‘K-방산’의 위상 강화를 위해 더욱 정진해 나가겠다“고 밝혔다.