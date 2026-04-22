스웨덴 해사청과 1척 건조 계약 길이 126m, 배수량 1만5000t 수준 대형 선박 두께 1m 얼음 연속 쇄빙할 수 있는 능력 발트해서 쇄빙 및 빙해 관리 업무 가격·납기·기술력 등 높은 평가…민관 합동 수주 총력

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 해외에서 발주한 쇄빙전용선을 수주했다.

22일 HD현대중공업은 스웨덴 해사청(SMA)과 3억4890만달러(약 5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번에 수주한 쇄빙전용선은 2029년 인도할 예정으로, 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원·선단 운항 지원·예인 작업 및 빙해 관리 업무를 수행한다.

HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선은 길이 126m, 배수량 1만5000톤(t) 수준의 대형 선박이다. 두께 약 1m 수준의 얼음을 연속적으로 쇄빙할 수 있는 ‘PC(Polar Class)4’ 수준의 쇄빙 능력을 보유하고 있으며 전기추진체계를 적용할 예정이다.

쇄빙전용선은 얼음으로 뒤덮인 바다에서 해수면의 얼음을 분쇄해 항로를 여는 역할을 한다. 이번 입찰에서 HD현대중공업은 가격경쟁력을 비롯해 납기, 기술력 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

이번 계약으로 HD현대중공업은 국내 조선사 최초로 해외 쇄빙선 시장에 진출하게 됐다.

회사 관계자는 “북극항로와 북극해 개척에 대한 전 세계적인 관심이 집중되고 있는 가운데 핀란드, 노르웨이 등 쇄빙선 강국들과 경쟁해 이룬 것”이라며 “주스웨덴대한민국대사관과 코트라 스톡홀름무역관 등이 적극 지원해 민관 합동으로 이룬 성과”라고 강조했다.

최근 중동 지역의 지정학적 불안정성이 고조되면서 전 세계적으로 대체 항로 발굴을 위한 쇄빙선 개발 경쟁이 격화한 상태다. 대표적으로 미국은 지난해 쇄빙선 관련 예산을 약 90억달러 규모로 대폭 확대하는 법안을 통과시켰으며, 캐나다·핀란드와 쇄빙선 건조 협력체 ‘ICE Pact’를 구축했다. 이들은 향후 10년동안 최대 90척의 쇄빙선을 건조한다는 계획이다.

HD현대중공업은 향후 입증된 쇄빙선 건조 능력을 바탕으로 쇄빙 기능이 필요한 글로벌 함정 및 특수목적선 시장에도 적극 진출한다는 목표다.

주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 “이번 쇄빙선 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받게 됐다”며 “기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 특수목적선 분야 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.