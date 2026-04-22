한국타이어 후원 ‘포뮬러 E’ 소재 리와인드 촬영 기법 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 세계 최고 전기차 레이싱 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(포뮬러 E)’을 모티브로 한 브랜드 필름 ‘포뮬러 E 리와인드’를 공개했다고 22일 밝혔다.

이번 영상은 지난해 4월 공개된 포뮬러 E 브랜드 필름의 후속작이다. 앞선 영상에서는 첨단 인프라를 활용한 연구개발(R&D) 과정을 중심으로 미래 모터스포츠 패러다임 전환을 주도하는 한국타이어의 혁신 테크놀로지를 조명한 바 있다. 해당 영상은 높은 작품성을 인정받아 국내 최대 규모 영상 광고제 ‘서울영상광고제 2025’에서 ‘사운드 디자인은상’을 수상했다.

공개된 신규 브랜드 필름에서는 ‘리와인드’ 화면 기법을 활용해 시선을 레이싱 퍼포먼스 결과에서 기술의 출발점으로 전환한다. 이를 통해 레이싱의 시작이 곧 타이어임을 강조하며, 세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 ‘아이온(iON)’의 혁신적 이미지를 전달한다.

특히, 최고 속도 322㎞/h, 제로백(정지상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간) 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 ‘GEN3 에보’와 공식 전기차 레이싱 타이어 ‘아이온 레이스(iON Race)’가 만들어내는 초고속 주행을 역동적으로 담아냈다. 영상을 되감는 리와인드 기법을 통해 레이스 전개 과정을 새롭게 구성했다고 한국타이어는 설명했다.

아울러 글로벌 전기차 타이어 시장을 선도하는 혁신 기술력을 함축한 슬로건 ‘Where it all begins’와 컴포짓 로고를 노출하여 포뮬러 E의 오피셜 파트너로서 브랜드 위상을 강조한다.

이번 브랜드 필름은 한국타이어 글로벌 공식 웹사이트를 포함한 유튜브, 인스타그램 등 다양한 온드 미디어 채널에 공개될 예정이다.