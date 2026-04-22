2차 종전협상 불발…불확실성 커져 S&P500 지수 0.63%↓ 7064.01 트럼프, 장 마감 이후 재휴전 선언

[헤럴드경제=김지윤 기자] 미국 뉴욕 증시 3대 주요 지수가 21일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 미국과 이란 양국의 2차 종전협상을 둘러싼 불확실성이 커진 영향이다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 293.18포인트(0.59%) 내린 4만9149.38에 거래를 마쳤다. S&P 500 지수는 전장보다 45.13포인트(0.63%) 내린 7064.01에, 나스닥 지수는 전장보다 144.43포인트(0.59%) 내린 2만4259.96에 각각 마감했다.

일명 ‘공포지수’로 불리는 미 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX)는 시장 불안 기준선으로 여겨지는 20에 근접했다. VIX는 전장보다 0.63(3.34%) 오른 19.50을 기록했다.

뉴욕 증시는 이날 오전 주요 기업들의 양호한 1분기 실적 발표에 힘입어 상승 출발했으나, 이후 미·이란 2차 협상을 둘러싼 소식이 이를 상쇄했다.

휴전 만료가 임박했음에도 양국 협상단이 회동 장소인 파키스탄 이슬라마바드로 출발하지 않았다는 보도가 잇따르자 투자 심리가 위축됐다.

특히 도널드 트럼프 미 대통령이 CNBC 인터뷰에서 휴전을 연장할 생각이 없다며 합의 불발 시 ‘이란 폭격’을 언급하면서 시장에선 경계심이 커졌다. 이란 역시 미국의 해상 봉쇄를 ‘전쟁 행위’로 규정하며 반발했다.

국제유가는 급등했다. 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 3.00달러(3.14%) 오른 배럴당 98.48달러에, 6월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 2.25달러(2.57%) 오른 배럴당 89.67달러에 거래를 마쳤다.

다만, 장 마감 이후 트럼프 대통령이 다시 휴전에 대해 언급했다. 트럼프 대통령은 “이란 정부가 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 요청에 따라 이란 지도부와 대표단이 통일된 제안을 내놓을 때까지 공격을 유보해달라는 요청을 받았다”며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이달 7일 ‘2주 휴전’을 발표한 뒤 당초 21일로 예상됐던 종료 시점을 22일로 하루 늦췄고, 이날 다시 휴전 연장을 선언했다.

트럼프 대통령의 휴전 연장 발표에 따라 일단 양측은 종전을 위한 물밑 논의를 이어갈 가능성이 커 보인다. 이란의 우라늄 농축 중단과 우라늄 비축분 처리 문제, 호르무즈 해협 통항 정상화 여부 등을 두고, 입장차가 여전해 합의까지는 적지 않은 난관이 예상된다.

시장은 이날 열린 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자의 상원 청문회도 주시했다. 워시 후보자는 대통령의 금리 인하 선호와 별개로 독립성을 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 이 같은 발언은 매파적(통화긴축 선호) 성향으로 해석되면서 미 국채 금리는 상승했다.

10년 만기 미 국채 금리는 4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.29%에, 통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 6bp 오른 3.78%에 거래됐다.

국제 금 현물 가격은 3.0% 하락, 온스당 4677.24달러를 기록했다.

다만 시장에는 실적에 기반한 낙관론도 우세한 상황이다. JP모건체이스는 인공지능(AI) 및 기술 부문의 실적 호조를 근거로 S&P500 지수의 연말 목표치를 종전 7200에서 7600으로 상향 조정했다.