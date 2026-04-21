[헤럴드경제=문영규 기자] 경찰 조사를 앞둔 20대 여성이 호흡 곤란 증상을 보이다 숨진 가운데 부검에서 독극물 중독으로 추정된다는 결과가 나왔다.

21일 경찰에 따르면 광주 동부경찰서는 이날 오후 국립과학수사연구원(국과수)으로부터 20대 A씨의 사인이 ‘청산염에 의한 중독사’로 보인다는 감정 결과를 구두 통보받았다.

텀블러에서 청산염 성분이 검출됐고 A씨의 위와 혈액에서도 같은 성분이 나왔다.

A씨는 지난 18일 오후 5시께 동구 계림동 한 아파트 지하 주차장에서 이별을 요구하는 전 연인을 흉기로 협박한 혐의(특수협박)로 현행범 체포됐다.

그는 경찰서 피의자 대기실에서 수갑을 찬 상태로 조사를 기다리던 도중 “암 환자여서 약을 먹어야 한다”며 봉지에 담긴 조제약을 가방에서 꺼내 먹은 것으로 전해졌다.

약을 섭취한 뒤 갑자기 호흡곤란 증상을 보인 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 같은 날 사망했다.

경찰은 A씨가 청산염을 복용한 시기 등을 파악하는 한편 경찰서 내 피의자 관리 과정에서 미흡한 점이 있었는지 감찰에도 착수한 것으로 전해졌다.