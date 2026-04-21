정보 공유·연합훈련 검토…폴란드도 참여 의사 러 크렘린궁 “유럽 대륙 안정에 도움 안 돼”

[헤럴드경제=정목희 기자] 프랑스와 폴란드가 핵 억지력 강화를 위한 협력 방안을 검토하자 러시아가 강하게 반발하고 나섰다.

폴리티코 유럽판 등에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 20일(현지시간) 폴란드 그단스크에서 도날트 투스크 총리와 정상회담 후 기자회견에서 “양국 간 정보 교환과 연합 훈련 등을 검토할 수 있다”고 밝혔다.

투스크 총리 역시 “프랑스의 제안을 받아 협력하기로 했다”며 핵 억지력 논의 참여 의사를 밝혔다.

이번 논의는 미국이 유럽 안보에서 역할을 축소할 가능성이 제기되는 가운데, 프랑스가 주도하는 ‘유럽 핵우산’ 구상의 일환으로 해석된다. 마크롱 대통령은 프랑스의 핵 억지력을 기반으로 유럽 자주 안보 체계를 구축하자는 구상을 독일 등 주요국과 논의해왔다.

현재 폴란드를 비롯해 독일, 그리스, 네덜란드, 벨기에, 덴마크, 스웨덴 등이 이 논의에 참여하고 있으며, 프랑스 핵무기를 탑재한 전투기를 동맹국에 배치하는 방안도 거론되고 있다.

투스크 총리는 회견에서 “솔직히 말해 원자폭탄을 탑재한 라팔 전투기가 비행하는 것은 내가 바라는 바는 아니다”라며 “(마크롱) 대통령이 이런 계획을 갖고 있지는 않길 바란다”고 했다.

그러면서도 프랑스 주도 핵우산 논의에 참여하는 나라들이 “유럽 주권의 필요성을 이해하는 국가들로 이뤄진 특별한 모임”이라며 “우리는 핵 억지력이 필요한 세상에 살고 있다”고 했다.

두 지도자의 발언을 두고 21일 러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 “유럽 대륙의 안정과 예측 가능성에 도움이 안 된다”고 비난했다고 타스 통신이 보도했다.

페스코프 대변인은 “구체적으로 어떤 무기인지, 어떤 나라에 대해서인지는 확인해봐야 할 것”이라면서도 “이는 유럽이 핵무기 개발과 관련한 군사화와 핵무장화를 더 강화하려는 움직임을 다시 한번 보여준 것”이라고 지적했다.