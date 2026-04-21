[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경호 국민의힘 광진구청장 후보가 4월 21일 6.3 지방선거 재선 출마를 공식 선언했다.

김 후보는 ‘광진을 바꿨습니다. 여러분과 함께 완성합니다’라는 슬로건을 발표, 멈춰있던 도시에서 서울이 주목하는 가장 역동적인 도시로 도약하고 있는 광진의 발전을 완성하겠다는 포부를 밝혔다.

김 후보는 민선 8기를 돌아보며 지난 4년은 광진의 전성기를 열기 위한 기반을 만드는 시간이었다고 회고했다.

서울시와 함께 광진구의 재개발 가능 면적을 90배 확대했고, 지구단위계획을 재정비하여 상업지역을 늘리고 높이 제한을 완화했다. 49개소에서 재개발, 재건축, 모아타운 등 주택 정비사업을 추진하면서 광진의 지도를 다시 그리고 있다.

오랫동안 멈춰있던 동서울터미널은 다시 움직이기 시작했고, 광장동 체육부지는 구민을 위한 공간으로 바뀌고 있다.

김 후보는 작은 민원 하나까지 직접 챙기며 약 9600건의 구민 목소리를 사업과 정책으로 바꾸었다고 강조했다. 그 결과 서울시 주거환경 만족도 1위와 현장민원 처리율 1위라는 성과를 거두었다.

또, 국민권익위 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급이라는 경이로운 성과를 거두기도 했다.

김 후보는 이제 광진은 변화의 시작을 넘어 결실을 맺어야 할 시간이라고 목소리를 높였다. 김 후보는 “지금 멈출 수는 없다. 여기서 멈추면 광진은 다시 과거로 돌아가게 되지만, 지금 이어가면 광진은 서울 동북권의 중심도시가 된다”며 앞으로의 4년을 향한 포부를 밝혔다.

김 후보는 검증된 실력과 흔들림 없는 추진력으로 광진의 변화를 끝까지 완성하기 위해 구민에게 다섯 가지 약속을 제시했다.

첫째, 재개발사업을 속도감 있게 완성하겠습니다. 추진 중인 정비사업을 차질 없이 진행하고, 원주민과 함께 사는 사람 중심의 명품 주거도시를 만들겠습니다.

둘째, 동서울터미널 재건축 사업을 지원하고, 교통 혁신을 이루겠습니다. 서울 동북권의 랜드마크 조성을 적극 지원하고 상습 정체와 주차난을 해결하겠습니다.

셋째, 아이 키우기 가장 좋은 도시를 만들겠습니다. 돌봄과 교육을 강화해 부모는 안심하고, 아이들은 꿈을 키우게 하겠습니다.

넷째, 어르신을 가장 잘 모시는 광진을 만들겠습니다. 통합돌봄을 확대하고, 생활과 건강을 지키는 활동공간을 확충하며, 어르신 일자리도 더욱 늘리겠습니다.

다섯째, 청년과 경제가 살아나는 광진을 만들겠습니다. 기업을 유치하고, 좋은 일자리를 늘려 광진을 직·주·락의 자족도시로 완성하겠습니다.

김 후보는 이번 선거가 ‘일로써 증명하는 일꾼, 도시행정전문가’ vs ‘직업 정치인’의 대결이라고 정의, “행정은 화려한 말이 아니라 결과로 증명해야 한다. 이념에 매몰된 정치가 아니라 구민 한 분 한 분의 구체적인 삶을 챙기는 실천이 중요하다”고 강조했다.

김 후보는 출마 선언을 마무리하며 “구민의 생활을 바꿔온 사람, 광진의 미래를 완성할 사람, 깨끗하고 유능한 김경호가 끝까지 책임지겠습니다. 광진의 빛나는 내일을 위해 다시 한 번 힘을 모아주십시오”라며 다가오는 6.3 지방선거에서 흔들림 없이 전진할 수 있도록 구민들의 전폭적인 지지를 호소했다.

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출마선언 전문

광진을 바꿨습니다. 여러분과 함께 완성합니다.

존경하는 광진구민 여러분,

소통하며 발전하는 행복광진을 여러분과 함께 만들어온

일꾼 김경호입니다.

지금 광진은 멈춰있던 도시에서

서울이 주목하는 가장 역동적인 도시로 바뀌고 있습니다.

우리의 지난 4년은

광진의 전성기를 열기 위한 기반을 만드는 시간이었습니다.

서울시와 함께 재개발 가능 면적을 90배 확대했습니다.

지구단위계획을 재정비하여

상업지역을 늘리고, 높이 제한을 완화했습니다.

49개소에서 재개발, 재건축, 모아타운 등 주택 정비사업을 추진하면서 광진의 지도를 다시 그리고 있습니다.

오랫동안 멈춰있던 동서울터미널은 다시 움직이기 시작했고,

광장동 체육부지는 구민을 위한 공간으로 바뀌고 있습니다.

작은 민원 하나까지 직접 챙기며

9,600건의 구민 목소리를 사업과 정책으로 바꿨습니다.

그 결과, 서울시 주거환경 만족도 1위와

현장민원 처리율 1위라는 성과를 거뒀습니다.

국민권익위 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급이라는

경이로운 성과를 이루기도 하였습니다.

이제 광진은 변화의 시작을 넘어

결실을 맺어야 할 시간입니다.

지금 멈출 수는 없습니다.

여기서 멈추면 광진은 다시 과거로 돌아 갑니다.

지금 이어가면, 광진은 서울 동북권의 중심도시가 됩니다.

저 김경호, 검증된 실력과 흔들림없는 추진력으로

광진의 변화를 끝까지 완성하겠습니다.

앞으로 4년,

저 김경호는 다섯 가지 약속을 드립니다.

첫째, 재개발사업을 속도감있게 완성하겠습니다.

추진 중인 정비사업을 차질 없이 진행하고,

원주민과 함께 사는 사람중심의 명품주거도시를 만들겠습니다.

둘째, 동서울터미날 재건축을 지원하고,

교통 혁신을 이루겠습니다.

서울 동북권의 랜드마크 조성을 적극 지원하고

상습 정체와 주차난을 해결하겠습니다.

셋째, 아이 키우기 가장 좋은 도시를 만들겠습니다.

돌봄과 교육을 강화해

부모는 안심하고, 아이들은 꿈을 키우게 하겠습니다.

넷째, 어르신을 가장 잘 모시는 광진입니다.

통합돌봄을 확대하고,

생활과 건강을 지키는 활동공간을 확충하며,

어르신 일자리도 더욱 늘리겠습니다.

다섯째, 청년과 경제가 살아나는 광진을 만들겠습니다.

기업을 유치하고, 좋은 일자리를 늘려

광진을 직, 주, 락의 자족도시로 완성하겠습니다.

존경하는 구민 여러분,

이번 선거는 ‘일로써 증명하는 일꾼, 도시행정전문가’ vs

‘직업 정치인’ 의 대결입니다.

행정은 화려한 말이 아니라 결과로 증명해야 합니다

이념에 메몰된 정치가 아니라,

구민 한 분 한 분의 구체적인 삶을 챙기는 실천이 중요합니다.

구민의 생활을 바꿔온 사람, 광진의 미래를 완성할 사람,

깨끗하고 유능한 김경호가 끝까지 책임지겠습니다.

광진의 빛나는 내일을 위해 다시 한 번 힘을 모아 주십시오.

감사합니다.