[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 혼슈 동쪽 해역에서 20일 오후 4시 52분께 규모 7.7 지진이 발생한 가운데 ‘거대 지진’에 대한 공포가 퍼지고 있다.

이날 지진에 따른 최고 3ｍ 쓰나미가 예상되면서 홋카이도 태평양 연안 중부와 혼슈 아오모리현 태평양 연안, 이와테현에는 쓰나미 경보가 발령됐다.

일본 기상청은 앞으로 일주일 정도 유사한 규모의 지진이 일어날 가능성이 있다며 홋카이도, 이와테현, 아오모리현 등 일본 북동부 7개 도·현 182개 시정촌(市町村, 기초지방자치단체)을 대상으로 특별 대비 태세를 당부했다.

유럽지중해지진센터(EMSC)는 이날 이와테현 앞바다에서 규모 7.7 지진의 진앙은 아오모리현의 인구 24만명 도시 하치노헤에서 동남쪽으로 134㎞라고 전했다. 일본 기상청에 따르면 진원 깊이는 20㎞다.

아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측, 도쿄 일부 지역에서도 흔들림이 느껴진 것으로 알려졌다.

진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼있지 않은 가구는 쓰러지는 정도의 흔들림으로, 이번 지진으로 하치노헤에 사는 60대 남성이 자택 계단에서 넘어져 병원에 이송됐다.

NHK는 “거대 지진이 발생할 가능성이 커졌다”며 해당 지역 주민은 일본 정부·지자체가 발신하는 정보에 따라 방재 대응에 임해야 한다고 당부했다.

쓰나미 주의보가 홋카이도에서 후쿠시마현에 이르는 연안에 발령됐지만 후크시마 원전 등 원자력시설에는 이상이 없음을 확인했다고 국제원자력기구(IAEA)가 밝혔다.