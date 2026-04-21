[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 올해 상반기 조직 직무역량 강화 및 핵심 인재 확보를 위해 AX(AI Transformation)·디지털 등 다양한 분야의 외부인재 영입을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 전문직원 채용은 AX(AI Transformation), 디지털, 뱅킹·안드로이드 개발자, UX/UI, 신탁 전문가, 자금운용, 회계사, 정보보호, 리스크, 여신심사, 여신전문검사, 여신감리 등 다양한 분야에서 경력 전문직원을 모집한다.

나이 제한 없이 해당 분야에서 다양하고 풍부한 경험을 쌓은 유경험자의 적극적인 영입을 모색하고 있는 iM뱅크는 금융권에서 오랜 근무 경험을 가진 퇴직 직원이나 타 분야 시니어 전문가를 대상으로 하는 ‘시니어 프로’ 채용도 지속한다.

iM뱅크 시니어 프로는 여신심사·여신전문검사·여신감리 업무 등 깊은 전문성과 풍부한 현장 경험이 요구되는 직무에서 두각을 나타내고 있다.

이를 바탕으로 금번 채용에도 기업영업지점장(PRM), 여신심사역 등에서 이미 좋은 성과를 거두고 있는 시니어 프로 채용 모델을 지속 확장해 나갈 예정이다.

지원서는 iM뱅크 홈페이지 채용 공고란을 통해 다음달 3일까지 접수하며 전형 절차는 각 부문별 서류전형, 면접전형 등으로 진행된다.

자세한 채용 공고 일정 및 분야별 지원 자격은 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다.

iM뱅크 관계자는 “리멤버앤컴퍼니와의 전략적 MOU를 기반으로 인재 영입 체계를 보다 고도화하게 됐다“며 ”나이에 관계없이 다양한 분야에서 탁월한 역량을 갖춘 시니어 프로들도 적극 영입해 ‘뉴 하이브리드 뱅크’ 비전 실현을 앞당기겠다“고 말했다.