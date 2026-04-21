[헤럴드경제=이원율 기자]한 남성이 자녀와 조카 등 어린이 7명을 총기로 살해한 사건 이후 미국 루이지애나주가 ‘쇼크’에 빠졌다.

20일(현지시간) AP통신과 뉴욕타임스 등 미국 언론에 따르면 지난 19일 오전 루이지애나주 슈리브포트시에서 발생한 총격 사건으로 3~11세 어린이 8명이 숨졌다.

경찰에 따르면 용의자는 샤마르 엘킨스(31)다.

엘킨스는 자녀 7명과 조카 1명을 살해했다. 그의 아내와 또 다른 여성 1명도 총에 맞아 다쳤다. 엘킨스는 시내 남부 지역에서 한 여성에게 총을 쏘고, 아이들이 있던 인근 자택에서 총기를 난사했다. 그는 이후 차량을 탈취해 경찰과 추격전을 벌였다. 이 과정에서 총에 맞아 사망했다.

경찰은 가정 불화가 이번 사건의 원인이었을 것으로 보고 있다.

엘킨스와 아내는 이혼 절차를 밟는 중이었고, 이날 법원에 출두할 예정이었다고 가족들은 설명했다. 총격이 일어난 집에 함께 산 그의 매형 트로이 브라운은 엘킨스가 아내의 이혼 요구로 스트레스를 받았다고 AP에 전했다. 또, 지난 1월에는 정신 질환 치료를 위해 자발적으로 병원에 입원한 적도 있었다고 덧붙였다.

브라운은 “내가 아는 것은 그(엘킨스)가 갑자기 폭발했다는 것”이라고 했다. 브라운에 따르면 집안 분위기는 사건 직전인 18일 밤까지만 해도 아이들이 게임을 하거나 TV를 보는 등 평온해 보였다고 한다.

집안에서 엘킨스의 총격이 시작되자 필사적으로 구조 요청 전화를 건 브라운의 아내와 12살 딸은 지붕을 타고 탈출했다. 10살 아들은 사망했다.

법원 기록에 따르면 엘킨스는 2019년 불법 무기 사용 혐의로 유죄를 받고 집행유예 선고를 받은 적이 있었다. 당시 그는 한 차량에 총탄 5발을 쐈다. 루이지애나 주법은 불법 무기 사용을 포함, 강력 범죄로 유죄 판결을 받은 사람에게 형기 및 집행유예 종료 후 최소 10년간 총기 소유를 금지한다. 당국은 이에 엘킨스의 총기 입수 경위를 조사 중이다.

미국에서 2년여 만에 발생한 가장 치명적인 총기 난사로 인해 지역 사회는 공포와 충격에 휩싸였다.

학교들은 어린이 피해자들의 학급 친구들을 위해 상담사를 배치했다. 지역 지도자들은 가정 폭력을 막기 위한 시 차원의 결단도 촉구했다. 슈리브포트가 속한 카도 행정구역의 헨리 화이트혼 보안관은 “다음 위기 때까지 기다릴 여유는 없다”며 “희생된 여덟 명 아이에게 우리는 빚을 졌다”고 했다.

랜드리 주지사는 지난해 초 14명 사망자를 낸 뉴올리언스 트럭 테러 사건을 언급, “그때 악을 가까이 봤다고 생각했는데, 이번 주말에 벌어진 비극은 그 사건마저 압도하는 것 같다”고 했다.

지난해 1월에는 뉴올리언스 중심가에서 미국인 샴수드 딘 자바르가 차량을 몰고 새해맞이를 위해 거리로 나온 인파를 향해 돌진, 14명이 숨지고 최소 35명이 부상한 대형 참사가 발생했다.

현장에서 경찰 총격으로 사망한 범인은 이슬람 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 추종자로 알려졌다. 그가 범행을 위해 빌린 트럭에서는 IS 깃발이 발견되기도 했다. 범행은 단독으로 저지른 것으로 파악됐다.

당시 테러범은 2차례 현장을 답사하는 등 치밀하게 범행을 준비한 것으로 확인됐다.