[헤럴드경제=장연주 기자] 걸그룹 블랙핑크 지수의 친오빠가 가정폭력, 강제추행 등 논란에 휘말리면서 동생인 지수에게도 불똥이 튀었다. 이에 대해 지수 측은 “지수와는 전혀 무관한 사안”이라고 해명했지만, 친오빠는 지수의 매니지먼트 업무를 도와온 것으로 알려져 추가 해명이 필요하다는 지적도 나온다.

지수 소속사 블리수의 법률대리인 은현호 변호사(김앤장 법률사무소)는 지난 20일 공식 입장을 통해 “지수는 일찍이 독립해 해당 인물의 사생활에 대해 인지하거나 관여할 수 없는 상황”이라며 “현재 제기되고 있는 사안은 지수 및 블리수와 전혀 무관한 사안”이라고 밝혔다.

또 지수의 친오빠 김씨가 블리수 경영에 참여하고 있다는 소문도 사실과 다르다고 강조했다.

은 변호사는 “블리수 설립 준비 과정에서 가족 구성원들로부터 일부 제한적인 조언 및 도움을 받은 사실은 있다”면서도 “지금까지 가족 구성원이 블리수로부터 보수를 받거나, 의사결정에 참여한 사실은 전혀 없다. 블리수는 가족 구성원들과 일체의 관련 없이 완전히 독립적으로 경영돼 왔다”고 설명했다.

그러면서 “블리수 및 아티스트는 해당 인물에 대해 일체의 금전적, 법률적 지원을 제공하고 있지 않으며 향후에도 그러한 지원을 제공할 계획”며 “본 사안과 관련해 어떠한 교류나 관여도 하지 않고 있다”고 강조했다.

실제로 블리수의 법인 등기부등본을 보면 지수가 블리수 대표이사이자 유일한 사내이사로 등재돼 있다.

하지만 이 같은 해명에도 불구하고, 김씨는 그간 직간접적으로 지수의 매니지먼트 업무를 도와왔다는 의혹이 제기되면서, 추가 해명이 필요하다는 지적이 나온다.

실제로 김씨는 블리수 설립 초기 직원 채용에 참여하는가 하면, 직접 비즈니스 미팅을 다닌 것으로 알려졌다. 또 지난해 2월 지수 팬미팅과 출연작인 드라마 ‘월간남친’ 크레딧 타이틀에도 ‘매니지먼트 대표’로 이름을 올렸다.

이에 네티즌들은 “해명을 할 때는 정확하게 해야 한다”, “블리수와 전혀 관련이 없는 건 아니지 않냐”, “추가적인 해명이 필요해 보인다” 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 지수의 친오빠 김씨는 지난 14일 서울 강남구 자택에서 인터넷 방송 여성 진행자를 강제추행한 혐의로 현행범으로 체포됐다. 경찰은 김씨에 대해 구속영장을 신청했지만, 검찰이 보완을 요구하며 반려했다.

김씨는 이와 별개로 아내를 감금 및 폭행했다는 의혹도 받고 있다.

김씨의 아내는 사회관계망서비스(SNS)에 김씨로부터 성폭력과 감금, 물고문, 폭언 등을 당했다며 피멍이 든 몸 사진을 공개했다. 이에 대해 김씨 측은 별다른 해명을 내놓지 않고 있다.