4월 24일부터 7일간 플래시 세일 시작 1일권 최대 41% 할인…성인 3만 9000원 어린이날 등 황금연휴 기간에도 이용 가능

[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드 코리아 리조트(이하 레고랜드)가 5월 가정의 달과 황금연휴를 앞두고 ‘럭키즈 플래시 세일’을 진행한다.

이번 행사는 24일 오전 10시부터 30일 오후 4시까지 일주일간 운영된다. 이 기간 파크 1일 이용권은 최대 41% 할인된 성인 3만 9000원, 어린이 3만 3000원에 판매된다. 구매 시 5월 1일부터 6월 29일까지 원하는 날짜를 미리 예약할 수 있다. 특히 근로자의 날부터 어린이날까지 이어지는 황금연휴 기간에도 사용이 가능하다.

레고랜드 호텔의 ‘어썸 조식 패키지’는 최대 25% 할인한다. 해당 패키지는 레고 테마로 꾸며진 객실에서의 1박과 크리에이티브 워크숍, 키즈 그라운드, 어드벤처 플레이 놀이터 등 체험 서비스를 포함한다. 성인 2명과 어린이 3명 등 투숙 인원 전원에게 조식 뷔페를 무료로 제공하는 것이 특징이다. 이번 세일 기간에 구매한 패키지는 5월 10일부터 7월 31일 사이 투숙 시 적용된다.

현재 레고랜드는 ‘닌자고’ 출시 15주년을 기념하는 ‘고 풀 닌자’ 봄 시즌 프로그램을 운영 중이다. 닌자고 캐릭터 공연과 댄스파티, 불꽃놀이를 비롯해 ‘닌자고 더 저니’, ‘닌자고 스탬프 랠리’, ‘닌자고를 찾아라’ 등 다양한 참여형 콘텐츠를 이용할 수 있다.

럭키즈 플래시 세일에 관한 세부 사항은 레고랜드 코리아 리조트 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 채널에서 확인 가능하다.