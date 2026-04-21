- 노루벌 지방정원 조성, 중앙투자심사 통과…“대전만의 정체성을 담은 정원 조성할 터”

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 전국 최초로 조성하는 ‘산림형 자연생태 정원조성 사업’에 본격적인 탄력이 붙었다.

대전시는 21일 ‘대전 노루벌 지방(국가)정원 조성사업’이 행정안전부 2026년 제1차 중앙투자심사를 통과했다고 밝혔다.

노루벌 정원 조성사업은 대전 서구 흑석동 일원에 총사업비 1324억원을 투입해 88만㎡ 부지에 9개 주제정원과 정원문화센터 등을 건립하는 사업이다.

시는 산·들·강이 어우러진 노루벌의 자연환경을 기반으로 과학과 철도의 도시, 칼국수와 빵으로 대표되는 밀가루 음식의 도시라는 대전만의 정체성을 반영해 어디에도 없는 전국 최초의 산림형 자연생태정원을 조성한다는 방침이다.

이번 사업의 경제적 파급효과는 생산유발 1089억원, 부가가치유발 472억 원, 취업유발 780명에 이를 것으로 추산돼 지역 경제 활성화에도 크게 기여할 것이란 기대다.

시는 올해까지 개발제한구역 관리계획 수립 등 남은 행정절차를 마무리하고, 2027년 토지보상을 시작으로 사업을 본격 추진할 계획이다. 이후 오는 2029년 지방정원을 개원해 3년간 운영을 거쳐 2032년에 중부권 최초 국가정원 등록을 목표로 하고 있다.

대전시 관계자는 “노루벌 지방정원은 대전의 녹색 전환을 상징하는 핵심 사업”이라며 “중앙투자심사 통과로 사업 동력을 확보한 만큼, 대전만의 정체성을 담은 세계적 수준의 정원을 조성하겠다”고 말했다.