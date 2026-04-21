메이크업 2종 출시

[헤럴드경제=박연수 기자] 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 첫 자체 뷰티 브랜드 ‘바이블리(BYBLY)’를 론칭한다고 20일 밝혔다.

바이블리는 ‘by ABLY’의 의미를 담은 에이블리의 첫 뷰티 PB(자체 브랜드)다. 에이블리 플랫폼에 축적된 1020 유저의 고객 행동 데이터를 기반으로 탄생했다. 유통 구조와 패키지를 효율화해 합리적인 가격을 구현했다. 에이블리 애플리케이션(앱)에서 구매할 수 있다.

첫 라인업은 데일리 메이크업 제품 2종이다. 달쿠션은 1020 소비자의 주요 피부 고민인 트러블, 흔적 등 결점을 보정하는 제품이다. 쿠션리필샷은 에이블리가 처음 선보이는 DIY형 쿠션 리필 키트다. 파운데이션 용액이 담긴 주사기 형태의 주입 용기와 스펀지, 전용 집게 등으로 구성됐다.

라인업 확장도 추진한다. 오는 6월에는 ‘3.3 마스카라’가 출시된다. 에이블리는 PB 상품군을 다채롭게 확대해 나가며 입점 브랜드와의 협업을 통한 뷰티 상품 기획과 패션 카테고리와 연계한 상품 전개 등 플랫폼 강점을 반영한 다양한 시도를 이어갈 방침이다.

에이블리 관계자는 “바이블리는 플랫폼에서 축적한 고객 데이터를 바탕으로 실제 수요에 맞는 상품을 구현한 브랜드”라고 소개했다.