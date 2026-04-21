20일 업무협약 체결, 평생교육 프로그램 개발·전문인력 양성 등 협력 온·오프라인 연계로 구민 평생학습 접근성 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 숭실사이버대와 평생교육 활성화를 위한 업무협약을 체결, 구민의 평생학습 기회를 넓히기 위한 협력에 나선다.

구는 4월 20일 구로구청 르네상스홀에서 숭실사이버대와 업무협약을 맺고, 평생교육 프로그램 개발과 전문인력 양성, 학습프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.

이번 협약은 지역 내 대학과의 협력체계를 바탕으로 지속 가능한 평생교육 기반을 마련하고, 구민에게 보다 폭넓은 학습 기회를 제공하기 위해 추진됐다.

특히 숭실사이버대 온라인 교육 기반과 구의 오프라인 평생학습 사업을 연계해 접근성 높은 학습 환경을 조성하는 데 의미가 있다.

협약에 따라 양 기관은 평생교육 활성화를 위한 교육과정 개발과 지역 평생교육 전문인력 양성, 평생교육시설 학습프로그램 운영, 평생학습 정보 공유, 기타 상호 발전과 우호 증진을 위한 협력사업 등을 함께 추진한다.

숭실사이버대는 구로캠퍼스를 중심으로 운영 중인 정규 4년제 온라인 대학으로, 구는 이번 협약을 통해 지역 내 대학의 인적·물적 자원을 지역 평생교육에 보다 적극적으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.