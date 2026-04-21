인사청문 앞두고 제출한 모두발언문에서 “대통령 금리 견해 밝히는 것, 연준 독립성 위협하지 않아” ‘꼭두각시 의장 ’ 우려에 불투명한 재산 공개, 파월 수사 지속까지 인준안 통과, 산 넘어 산

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 차기 의장 후보자인 케빈 워시가 20일(현지시간) “통화정책 수행이 엄격한 독립성을 유지하도록 하는 데 전념하고 있다”며 도널드 트럼프 대통령의 금리 관련 발언이 연준의 독립성을 위협하지 않는다는 견해를 밝혔다.

로이터, 블룸버그 통신 등 미 매체에 따르면 워시 후보자는 오는 21일 미 연방 상원 은행위원회의 인사청문회를 앞두고 이날 사전에 제출한 모두발언문에서 연준의 독립성에 대해 이 같은 발언을 했다.

워시 후보자는 이어 “연준의 권한 범위 내에 있는 비통화정책 사안에 관해서는 행정부 및 의회와 협력하는 데 동등하게 전념하고 있다”라고 말했다. 그는 연준 독립성에 대해 “통화정책의 운영에 있어서는 최고 수준에 있는 상황”이라면서 “이 같은 수준의 독립성이 의회가 임무를 부여한 모든 기능으로까지 확장되지는 않는다”라고 주장했다.

미 중앙은행의 핵심 업무인 통화정책에 대해서는 최고 수준의 독립성을 보장받고 있지만, 이를 제외한 은행 감독, 금융결제 시스템 감독 등 다른 업무는 그 정도 수준의 독립성이 보장되지는 않는다는 입장으로 풀이된다.

워시 후보자는 또 “대통령이나 상원의원, 하원의원 등 선출직 공직자들이 금리에 대한 견해를 밝히는 게 통화정책 운영 독립성을 특별히 위협한다고 보지 않는다”라고 말했다. 이는 트럼프 미 대통령의 금리 인하 압박이 연준의 독립성을 훼손한다는 전문가들의 지적과 대치되는 입장이다. 그는 “연준의 독립성이 가장 위협받는 것은 권한도 전문성도 없는 재정·사회 정책 영역을 넘볼 때”라고 지적했다.

워시 후보자는 연준에 체제 전환이 필요하다며 개혁의 필요성을 강조했다. 그는 “미 역사상 중대한 시기 중 하나인 이 시점에 개혁 지향적인 연준은 미국 국민에게 실질적인 변화를 가져올 수 있다고 믿는다”라고 말했다.

미 연방 상원 은행위원회는 20일(현지시간) 오전 10시께 워시 후보자의 인준을 위한 인사청문회를 열 예정이다. 야당인 민주당 의원들은 워시가 연준 의장으로 취임할 경우 그가 트럼프 대통령의 꼭두각시가 돼 통화정책 독립성이 훼손될 것이라 우려하고 있다.

청문회에서 연준의 독립성 보장 방침에 대한 워시 후보자의 입장을 확인하는데 전방위 공세가 일 것으로 보인다. 또 그가 인사청문회를 앞두고 제출한 재산 내역 신고서 내용이 불투명한 점도 공격 대상이 될 수 있다. 워시 후보자는 최소 2억달러(약 2900억원)에 달하는 재산 내역을 신고했지만, 그가 투자한 펀드들의 구체적인 투자 내역이 공개되지 않아 민주당 의원들의 비판을 샀다.

청문회 개최와 별개로 인준 표결이 지연될 가능성도 있다. 미 법무부가 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 문제와 관련해 제롬 파월 현 연준 의장을 계속 수사하겠다는 의지를 보이자, 은행위에서는 공화당 소속인 톰 틸리스 의원이 수사를 중단할 때까지 워시 후보자의 인준에 반대할 것이라는 입장을 밝혔다.

전체 24명으로 구성된 상원 은행위는 현재 공화당 13명, 민주당 11명 구도다. 민주당 의원 전원과 공화당 에서 1명 이상의 의원이 반대하면 찬반이 12대 12 동률이 돼, 인준안이 통과될 수 없다.