[헤럴드경제=민성기 기자] 걸그룹 블랙핑크 멤버 지수 측이 최근 불거진 가족 관련 논란에 대해 “아티스트와는 전혀 무관하다”고 공식 입장을 밝혔다.

지수의 소속사 블리수의 법률대리인인 김앤장 법률사무소 은현호 변호사는 20일 입장문을 내고 “현재 제기되고 있는 사안은 아티스트 및 블리수와는 전혀 무관한 사안”이라고 밝혔다.

지수의 가족인 A씨는 지난 14일 한 여성에게 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다. 경찰은 그에 대해 구속영장을 신청했지만, 서울중앙지검은 이를 반려했다.

은 변호사는 “지수는 어린 시절부터 연습생 생활을 시작해 오랜 기간 가족과 떨어져 지내왔고, 해당 인물의 사생활에 대해 인지하거나 관여할 수 없는 상황”이라며 선을 그었다. 또 “가족 구성원이 블리수로부터 보수를 받거나 의사결정에 참여한 사실이 없으며, 회사는 완전히 독립적으로 운영되고 있다”고 강조했다.

특히 온라인상에서 확산된 ‘가족과 공동 설립’ ‘경영 참여’ 등의 주장에 대해서는 “사실이 아니다”라고 못 박으며 “해당 인물은 블리수와 법적·경영상 아무런 관계가 없다”고 밝혔다.

이어 “금전적·법률적 지원 역시 전혀 없으며 앞으로도 제공할 계획이 없다”고 덧붙였다. 허위 사실 유포 및 아티스트 이미지 훼손에 대해서는 민·형사상 법적 대응 방침도 시사했다.

은 변호사는 그러면서 사실과 다른 내용을 유포하거나 아티스트의 이름·초상·이미지를 무관한 사안에 결부시켜 소비·확산시키는 행위에 대해서는 민·형사상 법적 조치에 나서겠다고 말했다.