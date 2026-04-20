빈 살만 왕세자 “中과 소통 강화·휴전 유지 원해”

[헤럴드경제=유동현 기자] 시진핑 중국 국가주석이 사우디아라비아 왕세자와 전화 통화를 통해 호르무즈 해협 운항 정상화가 필요하다고 강조했다.

20일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 오후 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 겸 총리와의 통화에서 중동 정세와 관련해 “호르무즈 해협은 정상적 항행이 가능하도록 개방돼야 한다”고 말했다.

시 주석은 “정치·외교적 수단을 통해 분쟁이 해결돼야 한다”며 “즉각적이고 포괄적인 휴전을 지지한다”고 역설했다.

중국과 사우디 관계와 관련해서는 “그간 상호 존중, 평등, 상호 이익이라는 원칙을 항상 견지해 왔다”며 올해 양국 간 포괄적 전략적 동반자 관계 수립 10주년이 됐다는 점을 짚었다.

이어 “이 기회를 통해 실질적 협력을 강화하며, 모든 차원에서의 교류를 확대하고, 양국 관계를 심화해 중국과 아랍국가 간 관계의 모범적 역할을 하기를 원한다”고 피력했다.

이에 무함마드 왕세자는 “현재 중동 분쟁은 걸프 국가들의 안보를 위협하고, 세계 에너지 공급과 경제 활동에 심각한 영향을 미치고 있다”며 “중국과 소통을 강화해 휴전을 유지하고, 호르무즈 해협의 안전과 항행의 자유를 보장하길 원한다”고 말했다.

한편, 보도에 따르면 이번 통화는 무함마드 왕세자 측의 요청으로 이뤄졌다.

중동 전쟁 이후 시 주석은 걸프 지역과의 정상급 소통을 이어가고 있다. 그는 지난 14일에도 베이징에서 칼리드 빈 무함마드 알나하얀 아부다비 왕세자와 만나 중동 및 걸프 지역 정세를 논의했다.