최고 80㎝ 쓰나미 관측 “후쿠시마 원전 등 이상은 확인 안 돼”

[헤럴드경제=유동현 기자] 일본 혼슈 동쪽 해역에서 20일 오후 4시 53분께 규모 7.4∼7.5로 추정되는 지진이 발생했다.

최고 3ｍ 쓰나미가 예상되면서 홋카이도 태평양 연안 중부와 혼슈 아오모리현 태평양 연안, 이와테현에 쓰나미 경보가 발령됐다

쓰나미 도달 예상 지역인 이와테·아오모리현 해안에 최대 80㎝ 높이의 쓰나미가 관측되고 있으나 오후 6시 기준 인명 피해는 집계되지 않고 있다.

일본 기상청에 따르면 이날 이와테현 앞바다에서 규모 7.4∼7.5 강진이 발생했다.

진앙은 아오모리현의 인구 24만명 도시 하치노헤에서 동남쪽으로 134㎞라고 유럽지중해지진센터(EMSC)는 전했다. 진원 깊이는 10㎞다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐다.

또 이와테현 미야코, 모리오카, 하치노헤, 시치노헤마치 등에서는 진도 5약의 흔들림이 감지됐다.

도쿄 일부 지역에서도 흔들림이 느껴진 것으로 알려졌다.

일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 ‘규모’와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다.

진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정돼있지 않은 가구는 쓰러지는 흔들림이다.

특히 이와테현과 아오모리현, 홋카이도 남쪽 연안에는 최고 3ｍ의 쓰나미가 예상되며 쓰나미 경보가 발령됐다.

일본 기상청은 이와테현 구지항에서 이날 오후 5시 34분 80㎝ 높이의 쓰나미가 관측됐다고 밝혔다. 이밖에 아오모리현, 홋카이도 곳곳에 수십㎝ 높이의 쓰나미가 도달했다.

NHK는 쓰나미 경보가 발령되자 방송 속보 화면에 ‘쓰나미, 도망가라’는 문자를 띄웠으며, 아나운서는 “지금 바로 높은 곳으로 도망가달라”고 소리를 지르듯이 반복해 말했다.

NHK는 “장소에 따라 관측소에서 잰 높이보다 훨씬 더 큰 쓰나미가 도달했을 가능성이 있고 여러 번 밀려오며 갑자기 높아질 수 있다”며 “동일본 대지진을 떠올려 서둘러 높은 지대나 건물 상층부 등으로 대피해달라”고 강조했다.

쓰나미 주의보가 홋카이도에서 후쿠시마현에 이르는 연안에 발령됐지만 2011년 동일본 대지진 당시 큰 피해를 본 후쿠시마 제1원자력발전소 및 2원전에는 이상이 없다고 교도통신이 전했다.

미야기현 오나가와 원전, 아오모리현 히가시도리 원전에도 피해는 보고되지 않았다.

JR 동일본은 이번 지진으로 이와테현을 지나는 도호쿠 신칸센, 아키타 신칸센 등의 운행을 중단했다.

일본 정부는 지진 발생 후 총리 관저 위기관리센터에 연락실을 설치하고 피해 상황을 확인 중이다.

기상청은 이번 지진이 지난해 12월 아오모리현 앞바다에서 발생한 규모 7.5의 강진으로 발령됐던 ‘홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보’ 발표 기준에 해당하는지 규모와 진원 등을 조사 중이다.