3개월째 증가세

[헤럴드경제=유동현 기자] 카드론 잔액이 3개월 연속 증가하면서 지난달 역대 최다를 경신했다.

20일 여신금융협회 통계에 따르면, 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 3월 말 카드론 잔액은 42조9942억원이었다.

이는 역대 최대치를 기록한 작년 2월 말 잔액(42조9888억원)보다 54억원 늘어난 수준이다. 전월(42조9022억원)보다는 약 920억원 증가했다.

다만 지난달 카드론 잔액 증가율은 0.21%로 전월(0.7%) 대비 다소 둔화했다.

이에 업계는 연초 카드사의 공격적인 영업으로 잔액이 늘었으나, 통상 분기 말에는 부실·연체 채권 상각 처리에 따른 잔액 감소 효과가 반영되며 증가 폭이 조절된 것으로 보고 있다.

카드론을 갚지 못해 해당 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액은 1조4947억원으로 전월(1조5399억원)보다 다소 줄었다.

결제성 리볼빙 이월 잔액 역시 6조6725억원으로 전월(6조8353억원)보다 조금 줄었다.

반면 현금서비스 잔액은 전월 6조193억원보다 2687억원 증가한 6조2880억원으로 집계됐다.