[헤럴드경제=민성기 기자] 맘스터치 매장에서 콜라 리필을 거절당했다는 이유로 집기를 던지고 종업원을 폭행한 여성의 영상이 확산해 논란인 가운데, 맘스터치 본사는 법률 지원 등 점주·직원 보호 강화 방침을 내놓으며 대응에 나섰다.

20일 맘스터치 가맹본부는 입장문을 내고 “현재 언론을 통해 이슈가 되고 있는 매장 내 고객 난동 사건은 약 6개월 전인 지난해 10월 당사 가맹점에서 발생한 사안으로, 당시 출동한 경찰에 의해 조사가 진행 중이며 현재 관련 절차가 진행되고 있다”고 전했다.

이어 “맘스터치는 현장에서 근무하는 가맹점주와 직원의 안전과 권익 보호를 중요하게 생각한다”면서 “가맹점이 진행하는 법률적 검토를 위한 가이드와 컨설팅을 적극 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

최근 온라인에서는 마스크를 쓴 한 여성이 계산대를 뒤엎는 등 맘스터치 매장에서 난동을 부리는 영상이 확산했다.

당시 여성은 음료 리필을 해주지 않는다는 이유로 컵과 집기들을 집어 던졌고, 계산대 안쪽에 있던 다른 여성 직원을 공격했다.

음료 리필을 요구하기에 앞서 여성이 컵을 일부러 바닥에 떨어뜨리는 모습이 목격되기도 했다.

맘스터치에 따르면, 이날 가해 여성은 다른 고객의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 검거됐다.