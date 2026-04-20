[헤럴드경제=문영규 기자] 서경덕 성신여대 교수와 배우 김남길이 20일 ‘장애인의 날’을 맞아 뉴질랜드에 위치한 한글학교인 밀알특수학교에 노트북 등 교육 물품을 기증했다.

서경덕 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “최근 뉴질랜드 밀알특수학교에 노트북, 태블릿PC 등 기자재와 한글 교육에 필요한 다양한 물품을 기증하고 돌아왔다”고 밝혔다.

이번 기증은 서 교수와 김남길이 진행하는 ‘한글 세계화 캠페인’의 일환으로, 이뤄졌다. 이 캠페인은 세계 곳곳에서 한글 교육을 위해 힘쓰는 주말학교, 한국어를 배우기 위해 스터디 모임을 운영하는 외국인 등을 대상으로 교육 물품을 기증하는 활동이다.

두 사람은 세종대왕 나신 날(5월15일), 한글날(10월9일) 등에 맞춰 한글 및 한국어 세계화에 기여하고자 전 세계 한글학교에 꾸준히 교육 물품을 기증해 온 것으로 전해졌다. 미국 뉴욕, 캐나다 벤쿠버, 헝가리 부다페스트, 멕시코 멕시코시티 등 해외 한글학교 등에 물품이 지원됐다.

서 교수는 “특히 K팝·K드라마 등이 전 세계에 널리 퍼지면서 한글 및 한국어를 배우고자 하는 외국인과 재외동포가 많아져 이들의 교육에 조금이나마 도움이 되고 싶었다”고 했다.

김남길 역시 “전 세계 곳곳에서 한글 교육에 힘쓰는 단체를 수소문 해 앞으로도 꾸준히 지원을 해 나가겠다”고 전했다.