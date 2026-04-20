1월부터 3월까지 11만 9천명 이용…평일 이용자 증가세 뚜렷 4월 20일부터 노선 일부 개편…정차 지점 6곳 신설

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)의 공공시설 셔틀‘내편중구버스’가 정식 운행 3개월 만에 누적 이용자 11만 명을 돌파하며 주민 생활 밀착 교통수단으로 빠르게 자리 잡고 있다.

올해 1월부터 3월까지 총 72일간 11만9480여 명이 내편중구버스를 이용한 것으로 집계됐다. 특히, 평일 평균 이용자는 1월 1729명에서 3월 1990명으로 약 15% 늘어나며 뚜렷한 증가세를 보였다. 고지대 거주 주민과 교통 취약계층의 이동 편의를 크게 높인 것은 물론, 버스 안은 주민들이 소통하는‘사랑방’역할까지 하고 있다는 평가다.

내편중구버스는 중구 전역의 공공시설을 연결하는 8개 노선으로 운영한다. ▷1·2·3노선은 ‘신당권 순환’ ▷4·5·6노선은 ‘신당권–중구청–서부권 연결’ ▷7·8노선은 ‘서부권 순환’ 노선이다.

구는 증가하는 이용 수요에 맞춰 20일부터 노선을 일부 개편한다. 이번 개편은 이용 패턴과 주민 의견을 반영해 경유지 추가, 중복 구간 조정 등 보다 효율적인 노선과 주민편의 개선에 주력했다.

먼저, 1·2·6·8노선에 정차 지점 총 6곳을 추가했다.

1노선은 다산성곽공영주차장, 2노선은 청구역1번 출구와 약수하이츠 114동 앞, 6노선은 서울광장과 을지로3가역 12번 출구에, 8노선은 순화더샾 앞에 정류소를 새롭게 설치했다.

운행 노선은 일부 조정된다. 3노선의 기·종점이 중구구민회관에서 충무아트센터로 변경됐고, 5노선은 약수역에서 남산타운아파트 방면 운행 구간을 추가했다. 6노선은 세운 힐스테이트 아파트를 경유한다.

운행 시간도 개선했다. 1·2·3노선은 아침 시간대 혼잡을 줄이기 위해 첫차 출발시간을 30분 앞당겨 오전 7시 40분부터 운행한다. 또한 전 노선의 배차 간격을 단축해 대기 시간을 줄이는 등 이용 편의를 높였다.

자세한 사항은 중구청 홈페이지와 내편중구버스 앱을 통해 확인할 수 있다.

김길성 중구청장은“내편중구버스를 더욱 많은 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.