교보문고 과학의 달 기념 집계 저자 기준도 칼 세이건이 1위

[헤럴드경제=김현경 기자] 지난 10년간 가장 많이 팔린 과학 책은 칼 세이건의 ‘코스모스’로 나타났다.

교보문고가 4월 과학의 달과 과학의 날(4월 21일)을 기념해 최근 10년간 과학 분야 판매 데이터를 집계한 결과 ‘코스모스’가 1위를 차지했다.

2위는 리처드 도킨스의 ‘이기적 유전자’는, 3위는 룰루 밀러의 ‘물고기는 존재하지 않는다’로 집계됐다. 이어 ‘다정한 것이 살아남는다’, ‘아내를 모자로 착각한 남자’, ‘떨림과 울림’, ‘위험한 과학책’, ‘시간은 흐르지 않는다’, ‘하늘과 바람과 별과 인간’, ‘랩 걸’ 등이 10위권에 이름을 올렸다.

저자 기준으로도 ‘코스모스’의 칼 세이건이 최근 10년간 교보문고 과학 분야에서 가장 많은 선택을 받은 저자로 나타났다. 이어 리처드 도킨스, 룰루 밀러가 상위권을 형성했다.

국내 저자 중에는 김상욱이 ‘떨림과 울림’, ‘하늘과 바람과 별과 인간’ 두 권을 10위권에 올렸고, 정재승도 장기간 독자의 선택을 받았다.

‘코스모스’는 교보문고가 과학의 달을 맞아 오는 30일까지 진행하는 ‘과학책 리뷰왕’ 이벤트에서도 가장 많은 리뷰를 기록하며 독자들의 관심을 입증했다. 고객들은 ‘코스모스’에 대해 인간과 우주, 삶의 의미를 다시 생각하게 하는 책이라는 반응을 보였다.

이어 고객 리뷰가 많은 책은 ‘창백한 푸른점’, ‘물고기는 존재하지 않는다’, ‘이토록 뜻밖의 뇌과학’으로 나타났다.

교보문고는 기획전에서 최근 5년간 과학 분야 10종 이상의 도서에 구매 리뷰를 남긴 독자들의 설문을 반영해 독자들이 직접 고른 도서와 인상 깊은 클로버리뷰를 함께 소개하는 코너를 마련했다. 아울러 리뷰 수와 평점이 높은 도서를 중심으로 ‘리뷰 좋은 과학책’ 큐레이션도 운영한다.

교보문고 관계자는 “이번 기획전은 실제 독자 리뷰와 추천, 교보문고의 과학 분야 판매 흐름을 함께 반영해 과학 책을 보다 친근하고 신뢰감 있게 제안하는 데 초점을 맞췄다”며 “과학의 날을 계기로 더 많은 독자들이 자신에게 맞는 과학책을 발견하고 리뷰를 통해 읽기 경험을 나누는 계기가 되길 바란다”고 말했다.