㈜지티에스글로벌(대표 손대원, 최선미)이 전개하는 짐웨어 브랜드 웨이든(WAYDN)은 전설적인 복서로 알려진 무하마드 알리의 IP를 활용한 협업 컬렉션을 공개하며 브랜드 확장에 나섰다.

이번 프로젝트는 ‘RISE ON YOUR RING’이라는 슬로건 아래 진행됐다. 이는 무하마드 알리가 보여준 도전과 의지를 현대인의 일상에 접목한 것으로, 스포츠와 라이프스타일을 아우르는 방향성을 반영했다.

제품군은 ‘플로터스 라인’과 ‘스팅어 라인’으로 나뉜다. 플로터스 라인은 부드러운 움직임과 가벼운 착용감을 강조한 캐주얼 라인으로, 일상복으로 활용이 가능하다. 스팅어 라인은 기능성과 퍼포먼스를 강화한 액티브웨어로, 운동 환경에 적합하도록 설계됐다.

㈜지티에스글로벌은 웨이든의 브랜드 이미지를 대표할 모델로 육준서를 선정하고, 이를 중심으로 한 무하마드 알리 컬렉션 화보도 공개했다.

웨이든 모델로 선정된 육준서는 다양한 활동을 통해 인지도를 쌓아온 인물로, 브랜드 이미지와의 연계성을 고려해 모델로 선정된 것으로 전해졌다.

공개된 화보는 무하마드 알리의 상징성을 현대적으로 재해석한 스타일링으로 연출됐으며, 모델의 이미지와의 조화를 기반으로 구성됐다.

웨이든은 소비자 접점을 확대하기 위해 5월 중 대규모 체험형 팝업스토어를 성수동에서 운영할 예정이다. 해당 공간에서는 이번 무하마드 알리 컬렉션을 직접 확인할 수 있을 것으로 보인다.

업체 측은 이번 협업에 대해 프로젝트 성격을 강조하며, 향후 소비자 경험 확대를 위한 다양한 활동을 이어갈 계획이라고 밝혔다.