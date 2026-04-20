FDA 희귀의약품 지정…미충족 의료수요 높은 분야

HK이노엔이 넥스트젠바이오사이언스와 ‘특발성 폐섬유증(IPF) 치료제’ 공동개발에 나선다.

양사는 관련 신약 후보물질 ‘NXC680’에 대한 공동 연구개발 계약을 했다고 20일 밝혔다.

NXC680은 넥스트젠이 개발 중인 특발성 폐섬유증 치료 후보물질로, 비임상에서 폐섬유화 치료 가능성이 확인됐다. 미국 식품의약국(FDA)의 희귀의약품 지정(ODD)을 받았다. 국내에서는 임상 1상 계획 승인도 획득했다.

HK이노엔은 후보물질의 완제의약품 제형 최적화와 임상시험 운영을 담당한다. 넥스트젠은 원료의약품 공급과 연구데이터를 제공한다. 이를 바탕으로 양사는 임상 1상을 공동 진행할 계획이다.

특발성 폐섬유증은 폐포 주변에 염증이 생기고 섬유화가 진행돼 폐 기능이 저하되는 질환이다. 발병 시 기대수명이 3~5년에 불과하고, 현재 치료옵션으로 완치가 어려워 미충족 의료수요가 높은 분야로 꼽힌다.

양사는 “기존 신약 연구개발 역량과 후보물질 연구성과를 결합해 임상 진입을 가속화하고 향후 글로벌 사업화 가능성을 함께 모색하겠다”고 했다.