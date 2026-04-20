중동 위기 속 원료·용기 수급 밀착 지원

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 중동발 공급망 불안 속에서도 성과를 이어가고 있는 K-뷰티 산업을 차세대 수출 동력으로 육성하기 위해 지원을 한층 강화한다.

재정경제부는 민경설 혁신성장실장이 20일 오후 충북 음성에 있는 화장품 전문 제조기업 코스메카 코리아를 방문해 중동전쟁 장기화에 따른 화장품 원료와 용기 부자재 등의 수급 상황을 점검했다고 밝혔다.

올해 1분기 화장품 수출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 31억 달러를 기록하며 역대 최고 실적을 달성했다. 이 같은 성장세를 바탕으로 정부는 K-뷰티 산업이 지속적인 수출 동력으로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원을 확대할 방침이다.

민 실장은 특히 나프타 등 핵심 원료의 위기 품목 관리, 수입선 다변화, 우회 항로 이용에 따른 물류비 지원 등을 통해 제조 원가 부담을 완화하겠다고 밝혔다.

아울러 정부는 지난해부터 추진 중인 초혁신경제 프로젝트를 통해 국내 수출거점 조성, 피부·고부가가치 소재 연구개발(R&D), 할랄시장 인증 지원, 뷰티테크 생태계 구축, 인공지능(AI) 기반 제조 공정 고도화 등도 지속적으로 뒷받침할 계획이다.