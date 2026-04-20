[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 이훈이 예능 프로그램에서 오랜만에 근황을 전했다.

20일 오후 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 배우 이훈이 출연한다.

이훈은 “최근 3년간 작품이 계속 엎어지면서 사실상 일을 못 하는 상황”이라고 털어놓았다.

그는 2024년 촬영 예정이던 드라마가 무산된 데 이어, 2025년 미국 촬영 작품 역시 무기한 연기, 올해 준비했던 작품마저 제작비 문제로 중단되며 공백기가 길어졌다고 설명하며 “배우로 일을 못 한다면 과감히 포기할 수도 있다”고 밝혔다.

이훈은 “출연을 결정하면 역할 준비에 모든 시간을 쏟는데, 작품이 엎어지면 그동안 경제활동을 전혀 못 한다”고 답답함을 호소한다.

이어 “배부른 소리라고 할 수 있지만 그건 진짜 오해다. 일을 그만두지도, 이어가지도 못하는 희망 고문일 뿐”이라고 했다.

사연을 들은 이수근은 “충분히 이해된다”며 깊이 공감했고 서장훈은 “개인적으로 연기는 무조건 해야 한다”고 말했다. 이어 서장훈은 “쌓아온 커리어가 아깝다. 이제는 ‘인생을 이야기하는 배우’라는 이미지를 적극적으로 어필해야 한다”고 조언했다.

그러면서 “자존심을 내려놓고 먼저 기회를 잡으려는 태도가 필요하다. 그런 모습이 알려지면 오히려 더 많은 제안이 들어올 것”이라고 덧붙였다.

한편 1994년 MBC 시사코미디 ‘청년내각’으로 데뷔한 이훈은 드라마 ‘서울의 달’ ‘왕초’ ‘꿈의 궁전’ ‘사랑과 야망’ 등 다수의 작품에 출연했다.