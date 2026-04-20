[헤럴드경제=고승희 기자] 밴드 소란이 2개월 만의 신곡으로 돌아온다. 이번엔 시티팝이다.

20일 소속사 MPMG 뮤직에 따르면 소란은 오는 24일 오후 6시 모든 음원 사이트를 통해 신곡 ‘딜리버리(Delivery)’를 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.

‘딜리버리(Delivery)’는 지난 2월 발매한 ‘사과 하나를 그려’ 이후 약 2개월 만에 선보이는 신곡이다.

이번 곡엔 소란의 정체성이 더 짙게 묻어났다. 그간 소란이 꾸준히 선보인 일상적이고 귀여운 사랑의 감정을 담아냈다. 특히 “우리 나가지 말고 안에서 배달 시켜 먹자”는 일상의 표현으로 곡이 이어지는 서사는 소란 특유의 위트를 담았다.

신곡 발매에 앞서 소속사 측은 실제 영수증 형식을 차용한 이미지를 공개하며, 곡의 일부 가사를 깜짝 공개했다. 소란의 공식 사회관계망서비스(SNS)에서도 ‘배달이 완료되었습니다’라는 영상이 공개돼 호기심을 더한다.

새 노래로 돌아올 소란은 이후 히어로 락 페스티벌, 뷰티풀 민트 라이프 등 다양한 공연을 통해 대중과 만날 예정이다.