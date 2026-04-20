- ‘대한민국 안전大전환’ 보이지 않는 사각지대까지 철저히 점검…선제적 예방 점검으로 국민 안전 확보

[헤럴드경제= 이권형기자] 행정안전부 주관 ‘대한민국 안전대전환’ 일환으로 철도시설 및 건설현장 집중안전 점검이 실시된다.

국가철도공단은 재난 및 사고 발생이 우려되는 철도시설 취약 개소를 선별 ‘2026년 철도분야 집중안전점검’을 본격 시행한다고 20일 밝혔다.

이번 점검은 20일부터 오는 6월 19일까지 두 달간 노후 교량·터널 등 철도시설물 120개소와 철도 공사 현장 40개소를 대상으로 시행한다.

공단은 점검의 전문성을 높이기 위해 한국철도공사 및 민간 전문가와 함께 민관합동 점검반을 구성하고, 시설물 유형별 맞춤 점검표를 활용해 점검의 신뢰도를 제고할 예정이다.

또한, 육안 점검의 한계를 극복하기 위해 드론, 열화상 카메라 등 첨단 점검 장비를 투입해 보이지 않는 사각지대까지 꼼꼼하게 살필 계획이다.

국가철도공단 이안호 이사장 직무대행은 “이번 집중안전점검을 통해 잠재된 위험 요인을 사전에 발굴해 제거할 것”이라며 “국민이 안심하고 철도를 이용할 수 있도록 안전관리 체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.