[헤럴드경제=문영규 기자] 경제 유튜버 슈카(본명 전석재)가 해군 함정에서 근무하는 초임하사의 월급을 공개해 관심을 모으고 있다.

해군이 지난 18일 공식 유튜브 채널 등을 통해 공개한 ‘해군 함정 타면 초임 하사도 월급이 세후 400만 원? 급여 명세서 전격 공개’란 제목의 영상에서 슈카는 “깜짝 놀란 게 있다”며 “서울함 막내하사, 가장 직급이 낮은 하사 2호봉의 이번달 급여명세서를 봤는데 본봉이 235만원이 찍혀 있었다”고 전했다.

해군과의 협업으로 이번 콘텐츠를 제작한 슈카는 해군 2함대 소속 전투함인 서울함에 탑승해 현장을 체험하고 해군 간부의 급여와 복지 등을 공개하는 시간을 가졌다.

슈카는 영상에서 “(본봉이)조금 더 올랐으면 좋겠다”면서도 “그런데 시간외수당이 174만원, 함정근무수당이 가산금 포함하면 31만원이 있어서 총 210만원이 더해진다”고 설명했다.

그는 “수당이 거의 본봉이랑 비슷하다”며 “물론 배를 타는 시간이 길다 보니 당연히 거기에 대한 보상이 있는 게 아닌가 생각된다”고 추측했다.

그러면서 “시간외수당을 최대치로 받았을 경우고 근무지와 환경에 따라 편차는 있을 것”이라면서도 “합쳐보면 작년에 임관한 초임하사 월급이 400만원”이라고 소개했다.

매월 지급되는 급여 외에도 명절 보너스와 성과상여금이 별도로 주어진다. 매년 2차례 지급되는 명절수당은 본봉의 60% 수준이며 성과상여금은 연 1회, 성과별, 계급별로 월급의 73~147% 편차를 두고 지급된다.

최근 정부가 추진한 ‘장기간부 도약적금’ 혜택도 강조했다.

슈카는 “3년 간 1080만원을 넣으면 이자 빼고도 정부가 1080만원을 더 준다고 한다”며 “수익률이 100%가 넘어간다”고 강조했다.

1인 1실 관사 지원에 실손보험 가입, 함내 식사 등의 복지도 덧붙여 소개했다.

그는 “앞으로도 쭉 급여도 오르고 복지도 더 많이 확대돼서 사명감, 애국심 하나로 지원하고 복무해주시는 해군 부사관들의 처우가 계속 올라갔으면 좋겠다”며 “해군을 생각하시는 분이 있었다면 처우가 이만큼 좋아졌다는 걸 꼭 알아주시고 힘있게 지원해주면 좋겠다”고 밝혔다.

최근 병-간부 임금 격차가 줄어드는 등의 요인으로 초급간부 확보에 어려움을 겪는 가운데, 국방부는 초급간부 처우 개선을 위해 오는 2029년까지 초급간부 연봉을 중견기업 수준으로 인상하는 방안을 추진할 계획이다.

내년 하사 1호봉 연봉도 6% 인상하고 수당 지급일도 월급일로 일원화하는 방안도 추진된다. 국방부는 재정 당국과 하사 봉급 인상안에 합의하고 중사 이상 부사관과 소위 이상 장교들의 봉급 및 수당 등 봉급체계 개선 논의를 이어갈 계획인 것으로 전해졌다.

한편 육군 부사관의 경우 부사관 임용보다 전역이 3배 이상 많고, 보직률도 큰 폭으로 하락한 것으로 조사됐다.

국회 국방위원회 소속 백선희 조국혁신당 의원실에 따르면 민간·현역·예비역 재임용 부사관 전역 규모는 2022년 3460명, 2023년 4607명, 2024년 5371명으로 급증세를 보였다. 지난해는 소폭 감소한 4917명을 기록했다.

같은 기간 부사관 임관 규모는 2022년 2260여명, 2023년 1380여명, 2024년 860여명으로 줄어들었다. 지난해만 1470여명으로 반등했다. 2024년을 놓고 보면 임관자 수는 전역자의 16% 수준에 불과했다.

육군 부사관 정원은 8만8000여명으로, 지난달 기준 6만7000명이다. 보직률(정원 대비 실제 보직을 맡은 비율)은 76%로 2022년 90%에서 14%포인트 하락했다.