객실 온도 관리 혁신 성과 인정…선제 냉방으로 운영 방식 개선 혼잡도 예측 정확도 95% 이상 달성, 냉난방 민원 감소 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)는 4월 17일에 열린 ‘2026년 서울시 창의 발표회’에서 ‘AI 기반 전동차 객실온도 최적화 관리’ 제안으로 대상을 수상하며 객실 환경 개선 성과를 인정받았다.

서울시 창의 발표회는 시정 핵심 가치인 ‘창의행정’을 실현한 우수 사례를 발굴하는 자리로, 다양한 분야의 우수 혁신 사례들이 선정된다.

이번 수상은 시민 불편이 큰 열차 내 냉난방 문제를 기존 ‘사후 대응’ 방식이 아닌 데이터 기반으로 개선했다는 점에서 의미가 있다. 기존에는 열차 혼잡도가 급격히 높아진 이후 냉방이 가동되는 구조로 인해, 혼잡 구간에서는 덥고 비혼잡 구간에서는 추운 문제가 반복되어 왔다.

지난 해 접수된 냉난방 관련 민원은 약 80만 건으로 전체 불편 민원의 약 80%를 차지할 만큼 승객들의 주요 불편 사항이었다.

공사는 신조 전동차의 ‘상태기반유지보수’ 빅데이터를 활용해 계절, 요일, 시간대, 역사별 혼잡도를 AI가 실시간 분석 학습하도록 했다. 이를 통해 혼잡도 예측 정확도를 40.3%에서 95% 이상으로 향상시켰다.

이러한 예측 정보를 바탕으로 열차가 혼잡 구간에 진입하기 이전 AI가 냉방을 선제적으로 조절하는 시스템을 구축했으며, 기존의 사후 대응 방식을 벗어난 사전 대응이 가능해졌다.

이번 ‘AI 전동차 냉방제어’ 방식을 통하여 기존 방식에서 생기던 혼잡 구간과 비혼잡 구간에서의 온도 차이를 감소시키고, 출퇴근 시간대에 몰려서 탑승하는 승객들에게 미리 준비된 쾌적함을 제공할 수 있게 되었다.

박병섭 서울교통공사 차량본부장은 “이번 대상 수상은 시민들이 매일 겪는 불편함을 해결하기 위해 공사 직원들이 현장 데이터와 4차 산업을 접목한 결과”라며, “앞으로도 AI와 빅데이터를 적극 활용해 시민이 체감할 수 있는 서비스 개선을 지속적으로 추진하겠다“고 말했다.