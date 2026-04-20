롯데이노베이트가 휴머노이드 로봇 ‘로이(ROI·사진)’ 현장 검증에 나섰다. 이를 통해 로봇 전환(RX) 가능성을 점검하기 위한 차원이다.

롯데이노베이트는 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’에 투입해 피지컬 AI 기반의 현장 적용 가능성을 선보였다고 20일 밝혔다.

롯데월드타워 스카이런은 롯데물산이 주관하는 국내 최고 높이의 수직 마라톤 대회다. 롯데월드타워 123층(555m)까지 총 2917개 계단을 오르는 방식으로 진행된다. 2017년 시작된 이 대회는 지난 19일 올해 대회가 개최됐다.

롯데이노베이트의 휴머노이드 로봇 로이는 지난 18일, 대회 하루 전 스카이런 코스인 롯데월드타워 계단을 직접 올랐다. 배터리 효율과 안전 동선을 고려해 전체 구간이 아닌 일부 구간을 주행하는 방식으로 진행됐다. 대회 역사상 휴머노이드 로봇이 참여한 건 이번이 처음이다.

롯데이노베이트는 실제 현장과 유사한 환경에서 강화 학습 기반의 반복 시뮬레이션과 학습을 진행했다. 또 계단 높이와 간격 등 변수를 반영해 로이의 안정적인 동작을 완성했다. 고재우 기자