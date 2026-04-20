지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡ 1,351가구 규모 대단지

4월 20일(월) 특별공급 시작으로 21일(화) 1순위 청약 진행

대우건설은 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지 내 공동주택 부지에 조성하는 ‘청주 푸르지오 씨엘리체’의 견본주택을 지난 4월 10일(금) 개관하고, 본격적인 분양일정에 돌입했다.

견본주택 개관 이후 현장 분위기도 뜨겁다. 주말을 포함한 3일간 약 1만6,000여 명의 관람객이 방문한 것으로 나타나며 높은 관심을 입증했다. 특히 LDK 구조를 기반으로 넓은 알파룸과 드레스룸 등 중대형 평형의 여유로운 공간 설계가 수요자들의 호응을 이끌었으며, 실내 수영장과 사우나 등 차별화된 커뮤니티 시설에도 호평이 이어졌다.

청약 일정은 4월 20일(월) 특별공급을 시작으로 21일(화) 1순위, 22일(수) 2순위 청약 접수순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 30일(목)이며, 정당 계약은 5월 11일(월)~5월 14일(목)까지 4일간 진행된다.

일반 공급 청약 자격은 청주시 거주자 및 충청북도에 거주하는 만 19세 이상으로 청약통장에 가입 기간 6개월 경과, 지역별·면적별 예치 금액을 충족했다면 1순위 청약이 가능하다. 청약 예치금은 전용 84㎡ 200만 원, 114㎡ 400만 원이며 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간이 적용되지 않아 계약 후 전매가 가능하다.

단지는 청주시 서원구 분평동 일원 분평·미평지구 도시개발사업지 내에 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~114㎡ 총 1,351세대 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 491세대 △84㎡B 164세대 △84㎡C 168세대 △114㎡A 316세대 △114㎡B 104세대 △114㎡C 108세대로 구성되며, 중대형 위주의 평면 설계를 통해 여유로운 주거 공간을 제공한다

단지가 들어서는 분평·미평지구는 약 12만7,700㎡ 규모로 조성되는 도시개발사업지로, 공동주택과 근린생활시설이 함께 들어설 예정이다. 이미 조성된 분평1지구와 인접해 있어 안정적인 생활 인프라를 누릴 수 있다.

특히 이 일대는 분평·미평지구를 비롯해 동남지구(약 1만5,000여 가구), 방서지구(약 3,750가구), 분평2지구(약 9,000가구 예정) 등 대규모 개발이 이어지고 있어 총 3만 가구 이상 규모의 신흥 주거타운을 형성할 전망이다. 단지는 이 가운데에서도 초입에 위치해 향후 주거 가치 상승 기대감이 높다.

교육 여건도 우수하다. 남성초·남성중·충북고가 도보권에 위치해 있으며, 청주서원도서관과 청주시립도서관, 분평동 학원가도 가까워 학령기 자녀를 둔 수요자들에게 적합하다.

이마트 청주점과 농협하나로클럽 분평점, 홈플러스 청주점, 롯데마트 상당점 등 대형 유통시설을 비롯해 분평동 상권 이용이 편리하며, 충북대학교병원과 한국병원 등 의료시설도 인접해 있다.

직주근접 여건도 갖췄다. 청주지방합동청사와 충청북도교육청, 청주지방법원·검찰청 등 주요 공공기관이 인근에 위치해 있으며, 제1·2·3순환로를 통해 SK하이닉스, LG화학, LS일렉트릭 등이 입주한 산업단지와 오송·오창 일대로의 이동도 수월하다.

세대 내부는 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며, 전용 84㎡A 타입에는 수요자 선호도가 높은 4Bay 판상형 설계를 적용했다. 각 세대에는 팬트리와 드레스룸 등 다양한 수납 공간을 마련해 공간 활용도를 높였다. 전용 114㎡A 타입 역시 4Bay 판상형 설계를 적용했으며, 가족실과 알파룸, 팬트리 등 타입별 특화 설계를 통해 한층 여유로운 주거 공간을 제공한다.

커뮤니티 시설도 차별화했다. 청주에서는 보기 드문 25m 실내 수영장을 비롯해 사우나, 피트니스센터, 골프연습장, 그리너리 카페 등을 조성할 예정이며, 일부 시설은 선큰 구조로 설계해 채광과 개방감을 높였다.

한편, 청주 푸르지오 씨엘리체의 견본주택은 청주시 서원구 분평동 일원에 위치한다. 입주는 2029년 3월 예정이다.