[헤럴드경제=장연주 기자] 15억원의 피해를 입고 헬스장을 폐업한 헬스 트레이너 양치승이 차도 팔고 아파트 관리인으로 일하면서 수입이 10분의 1로 줄어들었다며 근황을 공개했다.

19일 오후 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 코미디언 허경환과 혼성 그룹 코요태 멤버 김종민이 양치승을 만나기 위해 서울 강남구 청담동의 한 아파트 단지를 찾는 모습이 나왔다.

양치승은 현재 이 아파트 내 헬스장과 골프장, 수영장 등 커뮤니티 시설을 관리하고 있는 것으로 알려졌다. 양치승은 헬스장의 모든 기구를 직접 설계했다고 밝혔고, 허경환과 김종민은 일반 헬스장에서는 보기 어려운 이색 기구들에 신기함을 감추지 못한다.

이후 양치승은 15억원 피해 사건의 전말과 당시의 심정을 털어놓으며 쉽지 않았던 시간을 고백했다.

특히 그는 회비 환불을 위해 갖고 있던 차를 팔고, 현재 수입이 과거에 비해 수입이 10분의 1로 줄어들었다고 털어놓았다.

더욱이 이 같은 어려움을 알게 된 자녀들이 자발적으로 에어컨을 안트는 등 가족이 함께 어려움을 버텨낸 사연도 고백했다.

양치승은 지난 2019년 서울 강남구 논현동에 있는 한 건물에 헬스장을 차렸다. 10년 이상 운영할 계획을 세우고 수억원을 들여 내부 시설과 인테리어에 투자했다.

하지만 2021년 토지 소유주인 강남구가 퇴거 명령을 내렸다. 알고 보니 양치승이 임대차 계약을 맺은 건물주인 A씨는 20년 무상 사용을 조건으로 건물을 지었으며, 그 기한이 끝나자 강남구에 관리 운영권을 넘겼다.

이 같은 사실을 모른 채 임대차 계약을 맺었던 양치승 등 세입자들은 명도 소송에서 패소해 2023년 강제로 퇴거당했다. 이로 인해 양치승은 15억원 상당의 손해를 본 것으로 알려졌다.