혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’서 진행 문화 프로그램 일환, 고객 20여 명 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 지난 18일 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’에서 혼다 자동차 및 모터사이클 고객을 대상으로 ‘슈링클스 드로잉’ 클래스를 진행했다고 20일 밝혔다.

경기도 성남시 분당구에 있는 혼다 모빌리티 카페 더 고는 혼다 자동차 및 모터사이클 시승센터와 카페가 결합된 브랜드 체험 공간으로 혼다 브랜드 및 제품에 대한 일상 속 체험은 물론 지역 커뮤니티를 위한 어린이 안전교육, 전문가 초청 강연, 콘서트, 브루잉 및 공예 클래스와 같은 다양한 고객 참여형 문화 프로그램을 꾸준히 진행해 오고 있다.

현재까지 누적 시승 고객 5500여 명을 포함해 9만6000여 명 이상의 고객이 방문했으며, 대표적인 지역 커뮤니티 공간이자 브랜드 체험의 거점으로 자리 잡았다.

이날 진행된 ‘슈링클스 드로잉 클래스’는 더 고 문화 프로그램의 일환으로, 바쁜 일상 속 스트레스를 해소할 수 있는 힐링의 시간을 선사하고자 기획됐다.

사전 신청을 통해 혼다 자동차 및 모터사이클 고객 20명이 참여했으며, 베이킹 드로잉 전문가와 함께 열을 가할 때 크기가 작아지는 특수 플라스틱인 ‘슈링클스’를 이용해 혼다 자동차와 모터사이클 도안으로 자신만의 키링과 도어벨 액세서리를 제작하는 시간을 가졌다. 참가자 전원에게는 더 고의 시그니처 음료도 제공했다.

한편, 혼다코리아는 오는 5월 가정의 달을 맞아 베스트 하이브리드 챌린지, 패밀리 시네마 데이 등 가족 단위로 참여가 가능한 다양한 참여 프로그램을 진행할 예정이다.