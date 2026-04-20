전남도 세계명상관광, 용흥사·능가사·천관사·백양사·신흥사 선정

지역축제·문화자산·명상 콘텐츠 결합 쉼과 치유 경험 제공

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도는 유구한 역사의 지역 사찰을 세계적 명상관광 거점으로 육성하기 위한 ‘전남 천년사찰 세계명상관광 사업’ 대상지로 담양 용흥사, 고흥 능가사, 장흥 천관사, 장성 백양사, 완도 신흥사를 선정했다고 밝혔다.

이번 사업은 전남지역 천년사찰이 보유한 고유 문화자산과 명상 콘텐츠를 결합해 국내외 관광객에게 쉼과 치유의 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

사찰 주요 프로그램은 담양 용흥사의 경우 차명상, 달뫼 수바래길 걷기 명상, 스님과 차담 등 ‘선명상 템플스테이’가 담양대나무축제 등과 연계해 5~10월 중 진행할 예정이다.

고흥 능가사는 사찰 이름을 딴 ‘남도 천년사찰, 명상 여행 해봤 능가’란 주제로 싱잉볼 사운드 테라피, 해변 행선 등 프로그램이 있으며 고흥유자축제와 연계해 8~12월 실시할 계획이다.

장흥 천관사는 ‘천관사 마인드 리트리트(Mind Retreat)’를 주제로 동백숲 걷기 명상 등을 천관사 산사음악회 등과 연계해 8~12월 추진한다.

장성 백양사는 참사람 가행정진, 다도명상, 호흡명상, 사찰 음식명상 프로그램 등을 백양사 애기단풍페스티벌과 연계해 10월~11월 진행한다.

완도 신흥사는 ‘천년사찰 산사에서 명상하고 청정바다 완도에서 치유하다’란 주제로 싱잉볼 와선, 좌선 등 사찰 정적 명상, 신지 명사십리해변·명사갯길 포행명상 등 동적 치유활동으로 구성돼 해양치유센터체험, 청정완도 가을섬 여행과 연계해 6~12월 진행한다. 포행이란 불교에서 길을 걸으며 수행하는 것을 이른다.

사찰에는 각 2천500만 원의 사업비가 지원되며, 지원금은 명상 공간 정비, 프로그램 개발·운영, 홍보 마케팅 등 사찰별 특색에 맞춘 명상관광 조성에 집중적으로 투입될 예정이다.

최영주 전남도 관광체육국장은 “전남의 천년사찰이 현대인의 지친 심신을 달래는 가장 훌륭한 휴식처가 될 것”이라며 “향후 지속적인 지원과 프로그램 개발을 통해 전남 사찰을 세계적 명상 치유관광지로 육성하겠다”고 말했다.