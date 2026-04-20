“月3천 벌었는데” 채널 삭제된 유명 유튜버…“현재는 지게차 운전, 수입 반토막”

[헤럴드경제=김성훈 기자] 구독자를 70만명까지 보유했던 유튜버 최고기가 운영하던 유튜브 채널이 하루 아침에 사라진 뒤 근황을 공개했다. 14일 방영된 TV조선 ‘X의 사생활’에서는 이혼 7년 차 최고기와 전 부인인 유튜버 유깻잎이 출연했다. 2005년부터 아프리카TV를 시작한 최고기는 경력 21년의 ‘베테랑 인터넷 방송인’이다. 그는 주로 게임 관련 콘텐츠로 인기를 끌어 2018년에는 그의 채널 구독자가 70만 명에 이를 정도로 인기를 끌었다. 그는 한 달에 2000만~3000만원까지 수익을 올렸다며 “결혼 초반에는 돈이 많았다”고 했다. 그러나 게임사에서 저작권 신고를 하면서 2018년 채널이 삭제됐다. 당시 두 살 배기 딸이 있었는데, 한 순간 수입이 절반 이하로 떨어지게 된 것. 이후 유튜브에서 육아 채널, 요리 채널 등을 만들어 다시 운영했지만, 현재 구독자는 각각 10만명대로 과거만큼은 이르지 못하고 있다. 최고기는 “채널 폭파 이후 많은 생각이 들었다”며 “미래를 대비해