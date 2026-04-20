[헤럴드경제=이상섭 기자] 장애인의 날을 맞아 장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 수어로 ‘국민 여러분 사랑합니다’ 라며 인사를 하고 있다.
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입력 2026-04-20 09:39:39
[헤럴드경제=이상섭 기자] 장애인의 날을 맞아 장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 수어로 ‘국민 여러분 사랑합니다’ 라며 인사를 하고 있다.
‘현역 배제’ 민주 16곳·‘현역 어게인’ 국힘 11곳 공천 마무리[이런정치]
6.3 지방선거 시도 광역단체장 공천을 두고 더불어민주당은 현역 광역단체장 출신을 모두 배제하고 ‘현역 프리미엄’을 앞세워 주요 지역구를 수성하겠다는 전략인 반면, 국민의힘은 낮은 지지율에 구인난이 벌어졌다는 비판이 나온다.
[영상] ‘강남 50분’ 경기 광주 100평 저택, 왜 3억까지 떨어졌나 [부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 광주 회덕동서 대지면적 355m2, 약 107평 위에 지어진 351m2짜리 거대한 주택이 경매에 나왔다고 하는데 오는 5월 4일, 전체서 가격이 총 50% 넘게 떨어진 약 3억1887만원부터 경매가 진행 되고 이번에도 주인을 찾지 못하면 4차 매각에서 2억2300만원으로 더 가격이 떨어질 예정이다.
“月3천 벌었는데” 채널 삭제된 유명 유튜버…“현재는 지게차 운전, 수입 반토막”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 구독자를 70만명까지 보유했던 유튜버 최고기가 운영하던 유튜브 채널이 하루 아침에 사라진 뒤 근황을 공개했다. 14일 방영된 TV조선 ‘X의 사생활’에서는 이혼 7년 차 최고기와 전 부인인 유튜버 유깻잎이 출연했다. 2005년부터 아프리카TV를 시작한 최고기는 경력 21년의 ‘베테랑 인터넷 방송인’이다. 그는 주로 게임 관련 콘텐츠로 인기를 끌어 2018년에는 그의 채널 구독자가 70만 명에 이를 정도로 인기를 끌었다. 그는 한 달에 2000만~3000만원까지 수익을 올렸다며 “결혼 초반에는 돈이 많았다”고 했다. 그러나 게임사에서 저작권 신고를 하면서 2018년 채널이 삭제됐다. 당시 두 살 배기 딸이 있었는데, 한 순간 수입이 절반 이하로 떨어지게 된 것. 이후 유튜브에서 육아 채널, 요리 채널 등을 만들어 다시 운영했지만, 현재 구독자는 각각 10만명대로 과거만큼은 이르지 못하고 있다. 최고기는 “채널 폭파 이후 많은 생각이 들었다”며 “미래를 대비해
6년간 6차례 임신후 요절…“깜찍한 공주”라 불린 소녀의 비극[이원율의 후암동 미술관-마르가리타 테레사 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※이번에는 마르가리타 테레사 공주의 삶과 여러 초상화를 통해 합스부르크가의 복잡한 비극을 탐구합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]아버지는 딸 마르가리타 테레사를 ‘나의 기쁨’으로 불렀다. 어머니는 아이를 ‘작은 천사’, 가까운 친인척은 ‘반짝이는 보석’이라고 칭했다. 다섯 살 공주 테레사는 그럴 때면 배시시 웃었다. 얼굴에는 동그란 눈과 앙증맞은 코가 있었다. 바로 아래에는 과일 절임을 바쁘게 오물거리는 입이 보였다. 몸은 또래와 견줬을 때 약간 작았지만, 움직임은 늘 크고 활기찼다. 설탕이 묻은 손이야 옷 위로 팡팡 털어내는가 하면, 조이는 신발 따위도 언제든 휙휙 던져버리곤 했다. 머리칼을 만져주는 하녀 곁에서 꾸벅 졸다가도, 좋아하