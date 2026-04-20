[헤럴드경제=이상섭 기자] 장애인의 날을 맞아 장동혁 국민의힘 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 수어로 ‘국민 여러분 사랑합니다’ 라며 인사를 하고 있다.


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